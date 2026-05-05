/JJM में राजस्थान को दो साल बाद बजट, केंद्र ने राज्य को 4500 करोड़ की दी मंजूरी

Jaipur News: जल जीवन मिशन में में केंद्र से राजस्थान को बड़ी राहत मिली है. राज्य को 4503 करोड़ के बजट को केंद्र की मंजूरी मिल गई है. 2 साल बाद राजस्थान को केंद्र सरकार ने बजट के लिए मंजूरी दी है. जेजेएम में बजट जारी करने से पहले केंद्र ने कुछ शर्तें लगाई है, जिस पर विभाग ने एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया है.



12000 स्कीम्स की नई आईडी बनेगी

जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने राजस्थान को दो साल बाद सबसे बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने जेजेएम में केंद्र की हिस्सेदारी को लेकर बजट आवंटन को लेकर मंजूरी दे दी है. PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के प्रयासों के बाद केंद्र ने 4503 करोड़ की मंजूरी दी है, जेजेएम घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रखी गई है.

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पीएचईडी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा को केंद्र ने इस संबंध में पत्र लिखा है. जलदाय विभाग को जेजेएम की 12000 हजार स्कीम्स के लिए नई आईडी बनानी होगी. बताया जा रहा है कि छोटी स्कीम्स के लिए 800 करोड़ और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 3000 करोड का पेमेंट अटका हुआ है, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है लेकिन अब केंद्र से राशि मिलने के बाद राजस्थान में बजट का संकट दूर होगा.

क्या कहना है जल जीवन मिशन एमडी राजन विशाल का

जल जीवन मिशन एमडी राजन विशाल का कहना है कि जल्द ही बजट से संबंधित काम विभाग पूरा करेगा. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन घोटाले के कारण राजस्थान का बजट रोका था. सूत्रों ने माने तो केंद्र ने कहा था कि घोटाले पर राज्य सख्त कार्रवाई करे.घोटाले को लेकर राज्य ने कार्रवाई की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बजट की मंजूरी दी.

बजट के लिए ये 3 शर्त-

1.केंद्र के 45% रेशो का लेखा जोखा NJJM को देना होगा.यदि तय रेशो से ज्यादा खर्च हुआ तो स्कीम्स का पैसा रोक दिया जाएगा.

2.12000 स्कीम्स के लिए नई आईडी बनानी होगी, अब तक 80 प्रतिशत आईडी विभाग बना चुका.

3.BWT में एंट्री करनी होगी. तय समय पर काम पूरा करना होगा, तभी भुगतान मिलेगा.

45% के अनुपात का ध्यान जरूरी

जल जीवन मिशन की स्कीम्स में पीएचईडी को केंद्र सरकार के 45 प्रतिशत अनुपात को ध्यान में रखना होगा, यदि किसी स्कीम में केंद्र सरकार के 45 प्रतिशत अनुपात से ज्यादा खर्चा दिखाया है तो उसे इंजीनियर्स ठीक कर रहे हैं. जल जीवन मिशन में केंद्र केवल अपनी हिस्सेदारी ही वजन करेगा, चाहे राज्य का रेशो 45 प्रतिशत से ऊपर ही क्यों ना चला जाए. जेजेएम में 10 प्रतिशत आम लोगों की हिस्सेदारी है.

जेजेएम का लेखा जोखा

जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 2028 तक का समय बढ़ा दिया है. इसके तहत राजस्थान में 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कनेक्शन का लक्ष्य दिया है, जिसमें से अब तक 63 लाख 34 हजार पेयजल कनेक्शन कर चुके लेकिन अभी भी 37 लाख 36 कनेक्शन करने होने बाकी है. जेजेएम 2.0 से राजस्थान में फिर से हर घर नल के जरिए पानी आने की उम्मीद जाग उठी है.

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