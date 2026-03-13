PHED का नहीं होगा निजीकरण, चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी ने O&M पॉलिसी को किया खारिज

Rajasthan PHED Privatization News: जयपुर में PHED के निजीकरण के विरोध में आज कर्मचारियों ने जलदाय मुख्यालय का घेराव किया. निजीकरण,ओएंडएम पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों ने जलभवन में विरोध प्रदर्शन किया.पिछले दिनों जयपुर में हुई ओएंडएम पॉलिसी को लेकर हुई कांफ्रेंस के बाद निजीकरण की चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन चीफ इंजीनियर के लिखित आश्वासन के बाद निजीकरण की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है.

निजीकरण को सिरे से खारिज

जलदाय विभाग में निजीकरण के चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से पूर्णविराम लगा दिया.पेयजल सप्लाई के ऑपरेशन और मैंनटेनेंस का निजीकरण नहीं होगा.चीफ इंजीनियर मुख्यालय और शहरी देवराज सोलंकी द्वारा निकाले गए आदेश से स्पष्ट हो गया है कि पीएचईडी में योजनाओं के संचालक संधारण के लिए प्राइवेट कंपनियों के हाथों में नहीं दिया जाएगा. कर्मचारी संगठन को लिखी गई चिट्ठी में सौलंकी ने कहा है कि वर्तमान में विभाग में ओएंडएम निजीकरण की ना तो कोई नीति बनाई जा रही है और ना ही इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित है. विभाग के शहरी क्षेत्र में सभी काम विभागीय ढांचे के अनूरूप ही संचालित किए जा रहे है. ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही ओएंडएम कार्य के लिए नीति बनाने का काम किया जा रहा है.देवराज सौलंकी ने कल ही ये आदेश जारी किए थे. सौलंकी ने विरोध प्रदर्शन के बीच आकर निजीकरण के चर्चाओं को पूर्ण विराम लगाया. -देवराज सोलंकी, चीफ इंजीनियर शहरी

पॉलिसी का विरोध

इससे पहले इंटक संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने जल भवन का घेराव किया.विरोध प्रदर्शन में निजीकरण के साथ साथ तकनीकी कर्मचारियों की नियमित,स्थाई भर्ती की मांग भी उठाई.इंटक अध्यक्ष संजय शर्मा का कहना है कि ओएंडएम पॉलिसी को लेकर चर्चाएं तेज थी,कांफ्रेंस भी रखी गई थी.लेकिन चीफ इंजीनियर मुख्यालय ने लिखित में आश्वाासन दिया है कि किसी तरह का निजीकरण नहीं किया जा रहा है.कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई नीति लाई जाती है तो फिर से घेराव होगा.

पिछले दिनों आरआईसी में ओएंडएम पॉलिसी को लेकर कांफ्रेंस हुई थी,जिसमें गांव और शहरों में ओएंडएम पॉलिसी को निजीकरण के हाथों में दिए जाने पर चर्चाएं हुए थी,जिसका ठेकेदारों ने विरोध जताया था.अब सरकार ने निजीकरण की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

