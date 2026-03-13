Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

PHED का नहीं होगा निजीकरण, चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी ने O&M पॉलिसी को किया खारिज

Rajasthan News: जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी ने लिखित आश्वासन देकर निजीकरण की खबरों को खारिज कर दिया है. कर्मचारियों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद विभाग ने स्पष्ट किया कि पेयजल सप्लाई का काम निजी कंपनियों को नहीं दिया जाएगा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 13, 2026, 04:02 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 04:02 PM IST

Trending Photos

LPG सिलेंडर की खत्म हुई टेंशन! अब घर पर ही बनाएं कुकिंग गैस, सरकार दे रही जबरदस्त सब्सिडी
7 Photos
LPG Gas Cylinder

LPG सिलेंडर की खत्म हुई टेंशन! अब घर पर ही बनाएं कुकिंग गैस, सरकार दे रही जबरदस्त सब्सिडी

बारां में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-रेस्टोरेंट्स से 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
5 Photos
LPG Cylinder Price Hike

बारां में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-रेस्टोरेंट्स से 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स

LPG संकट से थमी शहर की रफ्तार, ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर संकट, पंपों पर लंबी कतारें
6 Photos
jaipur news

LPG संकट से थमी शहर की रफ्तार, ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर संकट, पंपों पर लंबी कतारें

PHED का नहीं होगा निजीकरण, चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी ने O&M पॉलिसी को किया खारिज

Rajasthan PHED Privatization News: जयपुर में PHED के निजीकरण के विरोध में आज कर्मचारियों ने जलदाय मुख्यालय का घेराव किया. निजीकरण,ओएंडएम पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों ने जलभवन में विरोध प्रदर्शन किया.पिछले दिनों जयपुर में हुई ओएंडएम पॉलिसी को लेकर हुई कांफ्रेंस के बाद निजीकरण की चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन चीफ इंजीनियर के लिखित आश्वासन के बाद निजीकरण की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है.

निजीकरण को सिरे से खारिज
जलदाय विभाग में निजीकरण के चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से पूर्णविराम लगा दिया.पेयजल सप्लाई के ऑपरेशन और मैंनटेनेंस का निजीकरण नहीं होगा.चीफ इंजीनियर मुख्यालय और शहरी देवराज सोलंकी द्वारा निकाले गए आदेश से स्पष्ट हो गया है कि पीएचईडी में योजनाओं के संचालक संधारण के लिए प्राइवेट कंपनियों के हाथों में नहीं दिया जाएगा. कर्मचारी संगठन को लिखी गई चिट्ठी में सौलंकी ने कहा है कि वर्तमान में विभाग में ओएंडएम निजीकरण की ना तो कोई नीति बनाई जा रही है और ना ही इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित है. विभाग के शहरी क्षेत्र में सभी काम विभागीय ढांचे के अनूरूप ही संचालित किए जा रहे है. ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही ओएंडएम कार्य के लिए नीति बनाने का काम किया जा रहा है.देवराज सौलंकी ने कल ही ये आदेश जारी किए थे. सौलंकी ने विरोध प्रदर्शन के बीच आकर निजीकरण के चर्चाओं को पूर्ण विराम लगाया. -देवराज सोलंकी, चीफ इंजीनियर शहरी

पॉलिसी का विरोध
इससे पहले इंटक संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने जल भवन का घेराव किया.विरोध प्रदर्शन में निजीकरण के साथ साथ तकनीकी कर्मचारियों की नियमित,स्थाई भर्ती की मांग भी उठाई.इंटक अध्यक्ष संजय शर्मा का कहना है कि ओएंडएम पॉलिसी को लेकर चर्चाएं तेज थी,कांफ्रेंस भी रखी गई थी.लेकिन चीफ इंजीनियर मुख्यालय ने लिखित में आश्वाासन दिया है कि किसी तरह का निजीकरण नहीं किया जा रहा है.कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई नीति लाई जाती है तो फिर से घेराव होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पिछले दिनों आरआईसी में ओएंडएम पॉलिसी को लेकर कांफ्रेंस हुई थी,जिसमें गांव और शहरों में ओएंडएम पॉलिसी को निजीकरण के हाथों में दिए जाने पर चर्चाएं हुए थी,जिसका ठेकेदारों ने विरोध जताया था.अब सरकार ने निजीकरण की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news