/PHED में 3 साल बाद होंगे प्रमोशन, PHED को मिलेंगे 4 नए चीफ इंजीनियर, 11 में से 8 सीटे चार्ज पर

Jaipur News : जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 की गड़बड़ियों के बाद अब जलदाय विभाग में 3 साल बाद डीपीसी होगी. पीएचईडी को 4 नए चीफ इंजीनियर्स के मुखिया मिलेंगे. मंत्री ने डीपीसी के लिए मंजूरी दी है.जिसके बाद एक बार फिर चीफ इंजीनियर्स की सीटों पर बदलाव होगा.

3 साल बाद होंगे प्रमोशन

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जल जीवन मिशन घोटालों से घिरे PHED में प्रशासनिक सर्जरी होगी.पानी वाले महकमे में 3 साल बाद इंजीनियर्स के प्रमोशन होंगे.अतिरिक्त चार्ज पर चल रही चीफ इंजीनियर्स की कुर्सी से अब छुटकारा मिलेगा.जलदाय विभाग को 4 नए चीफ इंजीनियर्स मिलेंगे.सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक रेस में एडिशनल चीफ इंजीनियर ललित करोल,अमिताभ शर्मा,जगत तिवाड़ी,मोहनलाल सैनी का नाम सबसे आगे है.फिलहाल 11 चीफ इंजीनियर्स की सीटों में से सिर्फ 3 ही सीट पर चीफ इंजीनियर काबिज है,बाकी 8 चीफ इंजीनियर्स को अतिरिक्त चार्ज पर दे रखा है.मौजूदा 3 चीफ इंजीनियर सस्पेंड और एक एपीओ चल रहे है. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने प्रमुख सचिव हेमंत गेरा को डीपीसी के निर्देश दिए है.इंजीनियर्स के संगठन गीयर ने भी कई बार डीपीसी के लिए गुहार लगाई थी,लेकिन संगठन में शिथिलता कारण ज्यादा प्रभाव दिखा नहीं.गीयर के अध्यक्ष राजस्थान से दिल्ली में डेपुटेशन पर चले गए.जिस कारण संगठन में एकजुटता नहीं दिखी.चर्चा है कि इसी कारण गीयर के नए स्तर पर चुनाव भी होंगे.

ये 4 चीफ इंजीनियर्स सस्पेंड,APO

चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल और केडी गुप्ता जल जीवन मिशन घोटाले के आरोप में जेल में बंद है.महेश जांगिड़ एसीबी केस में सस्पेंड चल रहे है.वहीं मनीष बेनीवाल को किसी प्रशासनिक कारणों के चलते एपीओ कर रखा है.चीफ इंजीनियर के अलावा एसीई,एसई,एक्सईएन और एईएन के पदों की भी डीपीसी होगी.

8 चीफ इंजीनियर्स की कुर्सियां अति.चार्ज पर

पद अतिरिक्त चार्ज

1.एडमिन - ACE मुकेश बंसल

2.क्वालिटी कंट्रोल - ACE प्रवीण आकोदिया

3.प्रोजेक्ट - ACE राज सिंह चौधरी

4.शहरी - CE देवराज सोलंकी

5.जेजेएम - ACE भवानी सिंह

6 ग्रामीण - ACE सुरेंद्र शर्मा

7.उदयपुर - ACE शैतान सिंह

8.जायका - CE नीरज माथुर

2 इंजीनियर लेंगे वीआरएस

चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर काबिज दो एडिशनल चीफ इंजीनियर राजसिंह चौधरी और मुकेश बंसल ने वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है.राज सिंह चौधरी का अगले साल मार्च और मुकेश बंसल का 5 साल बाद रिटायरमेंट है.लेकिन पहले ही रिटायरमेंट के लिए दोनों ने वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है.बताया जा रहा है कि ये दोनों पोस्ट जुलाई अगस्त में खाली हो सकती है.फिलहाल अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता संदीप शर्मा,जोधपुर चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी,और तकनीकी चीफ इंजीनियर नीरज माथुर ही कंफर्म चीफ इंजीनियर है.बाकी 9 चीफ इंजीनियर्स की कुर्सियां अतिरिक्त चार्ज पर चल रही है.चर्चा इस बात कि भी है कि अभी और चीफ इंजीनियर्स को पोस्टिंग और सस्पेंड किया जा सकता है.हालांकि नए स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी के लाभ आम जनता मिलेगा.



