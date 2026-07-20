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PHED में तबादलों के बाद इंजीनियर्स का संकट,संशोधित सूची के इंतजार में अब तक जॉइनिंग नहीं

Jaipur News :  जलदाय  विभाग में 10 जुलाई को 806 इंजीनियरों के तबादले हुए, लेकिन दस दिन बाद भी करीब 250 इंजीनियरों ने नई जगह जॉइनिंग नहीं दी.बिना इंजीनियर्स के जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byAshish chauhan
Published: Jul 20, 2026, 04:16 PM|Updated: Jul 20, 2026, 04:16 PM
PHED में तबादलों के बाद इंजीनियर्स का संकट,संशोधित सूची के इंतजार में अब तक जॉइनिंग नहीं
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : जलदाय विभाग में इंजीनियर्स के तबादले तो हो गए है.लेकिन अभी भी उन्हें संशोधित सूची का इंतजार है.जिस कारण बडी संख्या में इंजीनियर्स ने अब तक जॉइन ही नहीं किया.अब तक मानसून सूखा चल रहा है.ऐसे बिना इंजीनियर्स के जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है.

250 इंजीनियर्स ने ज्वाइन नहीं किया-

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जलदाय विभाग में इंजीनियरों के तबादलों के बाद प्रदेश के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई के हालात बिगड़ सकते है. कई इलाकों में पेयजल संकट के साथ ही पानी की व्यवस्था संभालने वाले इंजीनियरों का भी संकट हो गया है.बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग में 10 जुलाई को 806 इंजीनियरों के तबादले हुए,लेकिन दस दिन बाद भी करीब 250 इंजीनियरों ने नई जगह जॉइनिंग नहीं दी. इनमें कई अधिकारी पुराने पद से रिलीव भी हो चुके हैं.नतीजा यह है कि प्रदेश के कई सर्किल, डिवीजन और सब-डिवीजन बिना जिम्मेदार इंजीनियर के चल रहे हैं. यानी जिस समय मानसून कमजोर है, कई जिलों में पेयजल संकट गहरा रहा है और दूषित पानी की शिकायतें बढ़ रही हैं, उसी समय विभाग का बड़ा हिस्सा ‘नो मैन इन चार्ज’ के हालात में पहुंच गया है. वहां पर जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है.

सीएमओ भेजी संशोधित सूची

बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से करीब 100 इंजीनियरों की संशोधित तबादला सूची सीएमओ भेजी गई है.तबादलों के बाद कई इंजीनियर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर संशोधित सूची में नाम जुड़वाने की जुगत में लगे हुए.लेकिन 10 दिन बीत गए,इसलिए अब संशोधित सूची आना मुश्किल सा लग रहा है.

इतने इंजीनियर्स के हुए तबादले

एडिशनल चीफ इंजीनियर : 12

अधीक्षण अभियंता : 44

एक्सईएन : 195

एईएन : 379

जेईएन : 176

एक्सईएन नहीं छोड़ना चाहते डिविजन

जलदाय विभाग में पेमेंट और एग्जीक्यूटिव पावर एक्सईएन का पास है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जेजेएम प्रोजेक्ट, स्कीम के लिए फंड जारी करने के बाद कई डिवीजनों के एक्सईएन पुरानी जगह नहीं छोड़ना चाहते है. ऐसे में तबादला निरस्त या संशोधन करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों, ब्यूरोक्रेसी की सिफारिशें लगवा रहे है. कई एक्सईएन ने तो पार्टी के केंद्रीय नेताओं तक की सिफारिश करवाई है.ताकि उन्हें पुरानी जगह लगाया जा सके. एक्सईएन के पास विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियां, ठेके, भुगतान और परियोजनाओं की मॉनिटरिंग का काम होता है.

तबादलों पर स्टे के लिए हाईकोर्ट

कई इंजीनियर तबादलों को चुनौती देने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में जा चुके है. दूसरी ओर, संशोधन और निरस्तीकरण के प्रस्तावों पर भी विभागीय स्तर पर चर्चा चल रही है. माना जा रहा है कि गर्मी, कमजोर मानसून से बने पेयजल संकट के हालात में यदि विभाग के लगभग एक-तिहाई तबादला प्रभावित इंजीनियर समय पर नई जगह कार्यभार ही ग्रहण नहीं करें तो इसका सीधा असर जनता तक पहुंचने वाली सेवाओं पर पड़ना स्वाभाविक होगा.

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