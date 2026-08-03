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Ex-Cadre पोस्ट पर PHED-UDH में विवाद,151 इंजीनियर्स के पद खत्म करने के मामले ने पकड़ा तूल

Jaipur News : Ex-Cadre पोस्ट पर PHED और UDH में विवाद छिड़ गया है. इंजीनियर्स की पोस्ट को लेकर दो विभाग आमने सामने हो गए है. जब Ex-Cadre पोस्ट ने तूल पकड़ा तो मामला फाइनेंस तक पहुंच गया.अब मसला ये है कि क्या जलदाय विभाग की 150 Ex-Cadre पोस्ट खत्म होगी ?

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 03, 2026, 01:30 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 01:30 PM IST
Ex-Cadre पोस्ट पर PHED-UDH में विवाद,151 इंजीनियर्स के पद खत्म करने के मामले ने पकड़ा तूल
Image Credit: AI

Jaipur News : राजस्थान में इंजीनियर्स के Ex-Cadre पोस्ट पर दो विभागों में विवाद छिड़ गया. Ex-Cadre पोस्ट खत्म करने को लेकर UDH और PHED आमने सामने हो गए. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जलदाय विभाग की Ex-Cadre पोस्ट खत्म करने के लिए UDH ने PHED के संयुक्त सचिव को चिट्ठी लिखी. पत्र में इंजीनियर्स की सभी पोस्ट खत्म करने का जिक्र किया गया, जिसके बाद विवाद और गरमा गया. चिट्ठी के बाद PHED ने UDH को वित्त विभाग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि Ex-cadre पोस्ट को फाइनेंस ही खत्म कर सकता है. विवाद बढ़ा तो पूरा मामला विभाग तक जा पहुंचा. फाइनेंस ने LSG को पत्र लिखकर खत्म किए गए पदों की रिपोर्ट मांगी.

PHED की Ex-Cadre पोस्ट

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वित्त विभाग ने यूडीएच और आवासन मंडल के लिए PHED की 151 Ex-Cadre पोस्ट की क्रिएट कर रखी है. जिसमें से 4 एडिशनल चीफ इंजीनियर, 27 एक्सईएन और 120 एईएन है. सबसे ज्यादा LSG में पद सृजित किए हुए है. वित्त विभाग ने 2013 में 13 साल पहले जलदाय विभाग के पद सृजित किए थे. लेकिन अब दोनों विभागों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है.

Ex-Cadre पोस्ट विवाद का DPC से कनेक्शन

Ex-Cadre पोस्ट विवाद का PHED में होने वाली DPC से कनेक्शन है. क्योंकि अगर वित्त विभाग पोस्ट खत्म करता है, तो बड़ी संख्या में इंजीनियर्स के पद प्रमोशन नहीं हो पाएंगे.क्योंकि अगर पोस्ट ही खत्म हो गई, तो प्रमोशन किस आधार पर होंगे. हाल ही में हुए तबादलों में पीएचईडी ने Ex-Cadre पोस्ट पर इंजीनियर्स को पोस्टिंग दी है.ताकि पोस्ट खत्म करते हैं, तो इंजीनियर्स को विभाग में फिर से पोस्टिंग देने के लिए लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी.

UDH-LSG में कैसे पूरा होगा पेयजल का काम ?

अब सवाल ये है कि UDH-LSG में पद खत्म होंगे तो बड़े प्रोजेक्ट्स में पेयजल का काम कौन करेगा ? क्योंकि यूडीएच इंजीनियर्स को जलदाय विभाग के इंजीनियर्स के जितना पेयजल से संबंधित कार्यों का एक्सपीरियंस नहीं होगा. पद खत्म होने से UDH-LSG में पेयजल के काम प्रभावित हो सकते है.


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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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