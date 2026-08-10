/PHED में VRS पर बड़ा ब्रेक! चीफ इंजीनियर्स को नहीं मिली मनचाही रिटायरमेंट, ACB का 17A बना अड़ंगा

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Jaipur PHED: जयपुर-PHED में चीफ इंजीनियर्स के VRS सरकार ने नामंजूर कर दिए. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद VRS की अनुमति नहीं दी गई. इससे पहले भी चीफ इंजीनियर्स ने VRS के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उन्हें मनचाहा रिटायरमेंट नहीं मिल पाया. यानी पीएचईडी में VRS मिलना बहुत मुश्किल है.
VRS तो मुश्किल है
पानी वाले महकमे में इंजीनियर्स को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिलना मुश्किल हो गया है. सरकार ने दो चीफ इंजीनियर्स की सीट संभाल रहे राजसिंह चौधरी और मुकेश बंसल का VRS नामंजूर कर दिया है. एडिशनल चीफ इंजीनियर राजसिंह चौधरी पर 17A का प्रकरण विचाराधीन है. ACB में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्वानुमोदन प्रकरण विचाराधीन है. जिस कारण उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिल पाई है. अभी पीएचईडी ने राजसिंह चौधरी ने केस चलाने की मंजूरी नहीं दी है. एसीबी ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जलदाय विभाग से अनुमति मांग रखी है. जब पीएचईडी अनुमति देगा तब भी मामले की जांच शुरू होगी. इन्ही कारणों के चलते राजसिंह चौधरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिल पाई. वहीं चीफ इंजीनियर प्रशासक का काम संभाल रहे मुकेश बंसल का VRS भी नामंजूर कर दिया. उनके वीआरएस आवेदन निरस्त करने का कारण इंजीनियर्स की कमी बताया. संयुक्त सचिव अरविंद सारस्वत ने इस संबंध में आदेश जारी किए.
रिटायरमेंट के लिए इतना समय बाकी
चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर काबिज दो एडिशनल चीफ इंजीनियर राजसिंह चौधरी और मुकेश बंसल ने करीब 3 महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था. राज सिंह चौधरी का अगले साल मार्च और मुकेश बंसल का 5 साल बाद रिटायरमेंट है. फिलहाल अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता संदीप शर्मा, जोधपुर चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, और तकनीकी चीफ इंजीनियर नीरज माथुर ही चीफ इंजीनियर है. बाकी 8 चीफ इंजीनियर्स की कुर्सियां अतिरिक्त चार्ज पर चल रही है.
कई इंजीनियर्स लेना चाहते थे VRS
जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के बाद कई इंजीनियर्स ने VRS के अप्लाई किया था. कई इंजीनियर्स वीआरएस लेना चाहते थे. लेकिन उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिल पाई. क्योंकि उनके खिलाफ एसीबी में केस चल रहे थे. नियमों के तहत कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो उन्हें वीआरएस नहीं दिया जा सकता. इसलिए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद वीआरएस को नामंजूर किया गया.
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