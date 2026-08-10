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PHED में VRS पर बड़ा ब्रेक! चीफ इंजीनियर्स को नहीं मिली मनचाही रिटायरमेंट, ACB का 17A बना अड़ंगा

Rajasthan News: जयपुर PHED में दो चीफ इंजीनियर्स का VRS सरकार ने नामंजूर कर दिया. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर फैसला हुआ. राजसिंह चौधरी पर ACB मामला लंबित है, जबकि मुकेश बंसल का VRS इंजीनियर्स की कमी के चलते खारिज हुआ.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 10, 2026, 03:50 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 03:50 PM IST
PHED में VRS पर बड़ा ब्रेक! चीफ इंजीनियर्स को नहीं मिली मनचाही रिटायरमेंट, ACB का 17A बना अड़ंगा
Image Credit: जयपुर PHED में दो चीफ इंजीनियर्स का VRS सरकार ने नामंजूर कर दिया.

Jaipur PHED: जयपुर-PHED में चीफ इंजीनियर्स के VRS सरकार ने नामंजूर कर दिए. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद VRS की अनुमति नहीं दी गई. इससे पहले भी चीफ इंजीनियर्स ने VRS के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उन्हें मनचाहा रिटायरमेंट नहीं मिल पाया. यानी पीएचईडी में VRS मिलना बहुत मुश्किल है.

VRS तो मुश्किल है
पानी वाले महकमे में इंजीनियर्स को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिलना मुश्किल हो गया है. सरकार ने दो चीफ इंजीनियर्स की सीट संभाल रहे राजसिंह चौधरी और मुकेश बंसल का VRS नामंजूर कर दिया है. एडिशनल चीफ इंजीनियर राजसिंह चौधरी पर 17A का प्रकरण विचाराधीन है. ACB में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्वानुमोदन प्रकरण विचाराधीन है. जिस कारण उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिल पाई है. अभी पीएचईडी ने राजसिंह चौधरी ने केस चलाने की मंजूरी नहीं दी है. एसीबी ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जलदाय विभाग से अनुमति मांग रखी है. जब पीएचईडी अनुमति देगा तब भी मामले की जांच शुरू होगी. इन्ही कारणों के चलते राजसिंह चौधरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिल पाई. वहीं चीफ इंजीनियर प्रशासक का काम संभाल रहे मुकेश बंसल का VRS भी नामंजूर कर दिया. उनके वीआरएस आवेदन निरस्त करने का कारण इंजीनियर्स की कमी बताया. संयुक्त सचिव अरविंद सारस्वत ने इस संबंध में आदेश जारी किए.

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रिटायरमेंट के लिए इतना समय बाकी
चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर काबिज दो एडिशनल चीफ इंजीनियर राजसिंह चौधरी और मुकेश बंसल ने करीब 3 महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था. राज सिंह चौधरी का अगले साल मार्च और मुकेश बंसल का 5 साल बाद रिटायरमेंट है. फिलहाल अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता संदीप शर्मा, जोधपुर चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, और तकनीकी चीफ इंजीनियर नीरज माथुर ही चीफ इंजीनियर है. बाकी 8 चीफ इंजीनियर्स की कुर्सियां अतिरिक्त चार्ज पर चल रही है.

कई इंजीनियर्स लेना चाहते थे VRS
जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के बाद कई इंजीनियर्स ने VRS के अप्लाई किया था. कई इंजीनियर्स वीआरएस लेना चाहते थे. लेकिन उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिल पाई. क्योंकि उनके खिलाफ एसीबी में केस चल रहे थे. नियमों के तहत कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो उन्हें वीआरएस नहीं दिया जा सकता. इसलिए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद वीआरएस को नामंजूर किया गया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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