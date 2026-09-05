/स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये 10 काम, राजस्थान पुलिस की साइबर एडवाइजरी

Smartphone Theft: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज के काम नहीं आता. इसमें बैंक अकाउंट, UPI, ई-मेल, सोशल मीडिया, फोटो, जरूरी दस्तावेज और कई निजी जानकारियां मौजूद रहती हैं. ऐसे में मोबाइल चोरी या गुम होने पर कुछ मिनट की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. इसी को देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है.

पुलिस ने बताया है कि मोबाइल गुम होते ही सबसे पहले डिजिटल अकाउंट और बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित करना चाहिए. इसके बाद फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए.

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1. फोन को तुरंत रिमोट लॉक करें

एंड्रॉयड फोन के लिए Find My Device और आईफोन के लिए Find My iPhone की मदद से किसी दूसरे फोन या कंप्यूटर से डिवाइस को लॉक करें.

2. बैंकिंग और UPI को सुरक्षित करें

अपने बैंक की आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या कस्टमर केयर से संपर्क कर मोबाइल बैंकिंग, UPI और डिजिटल वॉलेट को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवाएं.

3. बैंक खाते पर नजर रखें

मोबाइल चोरी होने के बाद बैंक खाते में होने वाले लेनदेन को लगातार चेक करते रहें. कोई अनजान ट्रांजेक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को जानकारी दें.

4. SIM को तत्काल बंद करवाएं

मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करके चोरी हुए फोन में लगा SIM बंद करवाएं. SIM का इस्तेमाल OTP और अकाउंट रिकवरी में हो सकता है.

5. उसी नंबर का नया SIM लें

पुराना SIM बंद कराने के बाद उसी नंबर का रिप्लेसमेंट SIM लिया जा सकता है. इसके बाद जरूरी अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग्स भी जांच लें.

6. जरूरी पासवर्ड बदलें

किसी सुरक्षित डिवाइस से ई-मेल, सोशल मीडिया और दूसरे महत्वपूर्ण अकाउंट के पासवर्ड बदल दें. रिकवरी ई-मेल और मोबाइल नंबर भी चेक करें.

7. पुराने डिवाइस से लॉगआउट करें

अकाउंट की लॉग-इन डिवाइस लिस्ट देखें और चोरी हुए फोन या किसी अनजान डिवाइस से लॉगआउट कर दें.

8. 2FA जरूर एक्टिवेट करें

ई-मेल, सोशल मीडिया और अन्य जरूरी अकाउंट में Two-Factor Authentication (2FA) चालू रखें. इससे अकाउंट की सुरक्षा बढ़ती है.

9. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं

फोन चोरी या गुम होने की सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दें. साथ ही मोबाइल का IMEI नंबर सुरक्षित रखें.

10. CEIR से IMEI ब्लॉक करें

पुलिस शिकायत के बाद Central Equipment Identity Register (CEIR) के जरिए फोन का IMEI ब्लॉक कराया जा सकता है. इससे चोरी हुए डिवाइस के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलती है.



ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

राजस्थान पुलिस ने कहा है कि फोन चोरी होने के बाद अगर कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन या साइबर ठगी होती है तो देर न करें. साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. इसके अलावा नजदीकी पुलिस थाने या साइबर थाने में भी सूचना दी जा सकती है. पुलिस ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है.



पुलिस की अपील है कि मोबाइल गुम होते ही कार्रवाई शुरू करें. बैंकिंग, UPI, SIM और ऑनलाइन अकाउंट जितनी जल्दी सुरक्षित होंगे, पैसे और निजी डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा उतना ही कम रहेगा.

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