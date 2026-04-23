/Rajasthan Politics: चर्चा में गहलोत- सचिन मुलाकात, हाथ में हाथ डालकर बोले-फोटो ले लो...

Rajasthan Politics: नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बुधवार को कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक रोचक और चर्चित मुलाकात हुई. दोनों नेता पार्टी की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे. गहलोत की गाड़ी जैसे ही इंदिरा भवन परिसर में पहुंची, सचिन पायलट खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करने पहुंच गए. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कैमरों के सामने सहज मुद्रा में बातचीत की.



गहलोत का मजाकिया बयान

मौके पर मौजूद पत्रकारों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “फोटो खींच लो… फिर बोलोगे बनती नहीं है.” उनके इस बयान पर मौजूद सभी लोगों में हंसी की लहर दौड़ गई. सचिन पायलट भी इस पर मुस्कुरा दिए. गहलोत के इस व्यंग्यात्मक लेकिन मित्रवत बयान ने पूरे माहौल को काफी हल्का और सकारात्मक बना दिया.



पायलट का भी मजाकिया अंदाज

बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने भी पत्रकारों से मजाकिया लहजे में पूछा, “मेरे पीछे और कौन-कौन आ रहा है?” इस पर अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया. दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और बातचीत का अंदाज पूरी तरह सहज और सौहार्दपूर्ण दिखाई दिया.



राजनीतिक महत्व

राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के संबंधों को लेकर सुर्खियां बनी रहती हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की यह सार्वजनिक मुलाकात और एक-दूसरे के प्रति दिखाई गई गर्मजोशी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है. कई राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को कांग्रेस में एकता का संदेश मान रहे हैं. हालांकि कुछ लोग इसे रणनीतिक कदम भी बता रहे हैं.



बैठक का मकसद

यह मुलाकात कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के दौरान हुई. बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीके हरिप्रसाद सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यह बैठक पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और ओबीसी वर्ग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.



सियासी मायने

गहलोत और पायलट के बीच पिछले कई वर्षों से चली आ रही खटास को देखते हुए उनकी यह मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है. क्या यह मुलाकात राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक एकता का संकेत है? या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? दोनों नेताओं के बीच यह हल्का-फुल्का व्यवहार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच सकारात्मक संदेश देने वाला साबित हो रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!