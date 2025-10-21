दीपावली की चमक के बाद सड़कों पर गंदगी का ढेर, निगम की तैयारियों की खुली पोल

Jaipur News: दिवाली के अगले ही दिन गुलाबी नगर की सड़कों पर ‘कचरा पर्व’ का नजारा देखने को मिला. सुबह जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले, उन्हें दीपों की जगमगाहट नहीं बल्कि कचरे के ढेर और उड़ती पॉलिथीनों के बीच से गुजरना पड़ा. नगर निगम प्रशासन दीपावली के अवसर पर सफाई के तमाम दावे धरे के धरे रह गए. नगर निगम प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद शहर की सूरत बदहाल रही.

मान्यता है कि दीपावली की रात लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे जयपुर में धन नहीं, कचरे की बरसात हुई हो. दीपावली की तैयारियों में जहां हर घर सजावट और रोशनी से चमक रहा था. वहीं अगले ही दिन वही सजावट पर कचरे ने दाग लगा दिया.

चारदीवारी से लेकर बाहरी इलाकों में दुकानों से निकला कचरा, प्लास्टिक, फूल, पत्तियों और पटाखों का कचरा सड़कों पर बिखरा हुआ नजर आया. जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, एमआई रोड, चांदपोल, बड़ी-छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट और सी-स्कीम तक के मुख्य बाजारों से लेकर गलियों तक हर ओर कचरे का साम्राज्य नजर आया.

नगर निगम ने दावा किया था कि दीपावली पर संसाधन बढ़ाकर शहर को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि सफाई सुचारू हो सके. लेकिन नतीजा उल्टा निकला न सफाईकर्मी समय पर पहुंचे न हूपर्स ने चक्कर लगाए. भीतर की गलियों में तो हाल और भी खराब रहा. जहां सफाईकर्मी मुख्य सड़कों पर सीमित रहे. वहीं अंदरूनी इलाकों में पटाखों और कचरे के अंबार ज्यों के त्यों पड़े रहे.

शहरवासियों ने कहा कि दीपावली की रोशनी देखने लोग आते हैं. खरीददारी करने पर्यटक आते हैं, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन जो नजारा देखने को मिला उसने जयपुर की छवि पर दाग लगा दिया. वहीं व्यापारियों की लापरवाही भी किसी से छिपी नहीं रही. दुकानों से निकला कचरा सड़कों पर फेंका गया.

रातभर की खरीदारी और आतिशबाजी के बाद बाजारों में ऐसा लग रहा था मानो निगम की सफाई नहीं, कचरे की बरसात हुई हो. नगर निगम प्रशासन ने दावा किया था कि दीपावली पर संसाधनों और सफाई टीमों की संख्या बढ़ाई गई है तथा शहर को अलग-अलग जोनों में बांटकर निगरानी रखी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत ने सारे दावे उजागर कर दिए.

बहरहाल, शहर में दीपावली की रौनक तो थी, लेकिन अगले ही दिन सड़कों पर बिखरे कचरे ने इस चमक-दमक को फीका कर दिया. निगम प्रशासन के दावों और हकीकत में फर्क साफ नजर आया, जहां दीपावली पर सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने का दावा किया गया था.

वहीं जमीनी हालातों ने इन दावों की पोल खोल दी. कचरे से अटी सड़कें और उड़ती पॉलिथीन ने शहर की सुंदरता पर दाग लगा दिया. अब जरूरत है कि निगम प्रशासन त्यौहारी बाद ही सफाई व्यवस्था पर गंभीरता से काम करें, ताकि आने वाले दिनों में "रोशनी का त्यौहार" कचरे के अंधकार में न बदल जाए.