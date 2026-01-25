देशी-विदेशी पर्यटकों से पिंकसिटी जयपुर गुलजार, ट्रैफिक जाम से हाहाकार!

Jaipur News: कोरोना काल के बाद से प्रदेश में देशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढे़ हैं. पिंकसिटी जयपुर में राजकीय अवकाश पर बड़ी संख्या में देशी पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से पर्यटकों को पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने से पर्यटक व वाहन चालक परेशान होते और एम्बुलेंस फंसी देखे जा सकते है.

ऐसे ही हालात प्रदेश के आईकॉनिक डेस्टिनेशन आमेर फोर्ट जाने पर पर्यटकों को वाहनों का जाम व पार्किंग सुविधा नहीं होने से परेशान होकर राजस्थान सरकार और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. गणतंत्र दिवस के चलते देशभर में शनिवार, रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवकाश चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है.

पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ तीन दिन पर्यटन नगरी जयपुर को निहारने पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार और ट्रैफिक पुलिस की ओर से सुचारू यातायात व्यवस्था नहीं होने से पर्यटक अपना गुस्सा जाहीर कर रहे हैं. पर्यटकों का कहना है कि राजस्थान समेत पिंकसिटी जयपुर किले, महलों, जंगल सफारी, रेगिस्तान, झीलों से जाना जाता है. जयपुर एक ऐसा शहर है, जहां घूमने के सभी स्थल किले-महल, जंगल सफारी और झीलें देखने को मिल जाती हैं.

वहीं शहर जो कि पिंक कलर में सुव्यवस्थित रूप से बसाया गया, जिसे निहारने परिवार के साथ पहुंच रहे, लेकिन यहां की ट्रेफिक अव्यवस्था और पार्किंग की असुविधाओं ने परेशान कर दिया है. राजस्थान सरकार और ट्रेफिक पुलिस को कहना चाहते हैं कि इतना सुंदर शहर जिसमें इतनी अव्यवस्थाओं का आलाम, व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है. इन अव्यवस्थाओं से जयपुर आने वाला पर्यटक सवाल खडा करके जा रहा है. सरकार और ट्रैफिक पुलिस व प्रशासन की अनदेखी, पिंकसिटी जयपुर की छवि को दागदार बना रहा है.

पर्यटकों ने व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खडे़ किए

जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में कब सुधार होगा. पर्यटन स्थलों पर जाने में पर्यटकों को जाम में फंसना पड़ रहा है. 2 से 3 किमी लंबे जाम से पर्यटन स्थल जाने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं. पर्यटन स्थलों पर वाहनों को पर्याप्त पार्किंग नहीं मिलने से पर्यटक परेशान हैं. आमेर में अवैध अतिक्रमण से वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही है.

पुलिस और नगर निगम मूकदर्शक बन अतिक्रमण और जाम के हालात बना रहे. पर्यटकों ने जयपुर शहर और आमेर में अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खडे़ किए. देश के आईकॉनिक डेस्टिनेशन में शामिल आमेर फोर्ट में अव्यवस्थाओं का अंबार है. जयपुर में अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की अव्यवस्थाएं कहीं विश्व विरासत का ताज छीन ना लें.

3 दिन अवकाश के चलते देशी-विदेशी पर्यटकों का सैलाब पर्यटक नगरी आमेर में उमड़ रहा है. बड़ी संख्या में पर्यटक वाहनों के आवागमन से लंबा जाम की स्थिति बनी होने से पर्यटक वाहनों से उतरकर पैदल जाने को मजबूर हैं. जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जलमहल से आमेर फोर्ट तक जाने वाले रोड पर वाहनों की लंबी कतार यानी 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम में वाहन रेंगते, तो वहीं दिल्ली रोड तिराहे कुंडा से आमेर फोर्ट तक यानी 2 किलोमीटर लंबी दूरी में पर्यटक वाहनों का लंबा जाम होने से आमेर फोर्ट पहुंचने में एक से डेढ़ घंटे का समय लग रहा है.

जाम से बचने के लिए वाहन चालक इधर-उधर गलियों में वाहन निकालने के चक्कर में गलियों में जाम की स्थिति बना रहे, जिससे स्थानीय राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली और पठानकोट से आए पर्यटकों का कहना है कि बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है.

ऐसे में खुद की राय देते हुए कह रहे लोग जयपुर आने से बचे नहीं तो जाम में फंसकर रहे जाएंगे. इस जाम में फंसने से जयपुर घूमने का प्लान फेल कर रहा है. राज्य सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए सर्किट विकसित कर रहे है.

प्रदेश में आने वाला पर्यटक 3 से 5 दिन का समय बिताकर जाएं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढे़ंगे. साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढाएंगा, लेकिन जयपुर समेत प्रदेश में ट्रैफिक और पार्किंग की अव्यवस्थाओं के चलते सरकार के सपना को चकनाचूर कर रहा है. ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है. वरना ऐसी ही स्थिति रही, तो आने वाले दिनों पर्यटक अन्य दूसरे राज्यों का रुख करेगा.

