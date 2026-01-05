Zee Rajasthan
Jaipur News: पानी में आईटी से रुकेगा भ्रष्टाचार, 50 करोड की लागत से बनेगा सॉफ्टवेयर,सरकार को भेजा प्रस्ताव

Rajasthan News: जयपुर में जलदाय विभाग (PHED) में भ्रष्टाचार और घोटालों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार आईटी का सहारा लेगी. जल्द ही 50 करोड़ रुपये की लागत से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट्स की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा.

Jan 05, 2026

Jaipur News: जयपुर-PHED में पानी के प्रोजेक्ट्स में नए-नए भ्रष्टाचार सामने आते है.गडबडी और घोटालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार आईटी का सहारा लेगी.जल्द ही पीएचईडी प्रोजेक्ट्स पर मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा.आखिरकार जल महकमे में आईटी सिस्टम से कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार,देखे इस खास रिपोर्ट में!

घोटालों पर आईटी सिस्टम से लगाम लगेगी.

राजस्थान में जलदाय महकमे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार आईटी सिस्मट डवलव करेगी.50 करोड की लागत से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा,जिससे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सीधे दफ्तर से होगी.किस इंजीनियर के एरिए में किस कॉन्ट्रेक्टर ने कितना काम कितना,कितना बाकी रहा,इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी.पाइप लाइन चोरी को पकड़ा आईटी सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा.वहीं प्रोजेक्ट्स के कार्यों में गुणवत्ता से खिलवाड़ भी पूरा सिस्टम रोक पाएगा.इसके साथ साथ कहां कहां पाइप लाइन डल रही है,कौनसे पाइप डले,इसकी पूरी जानकारी सिस्टम के जरिए मॉनिटर होगी.उच्च अफसर अपने दफ्तर से पूरी मॉनिटरिंग कर पाएंगे.जलदाय विभाग ने वित्त विभाग को इस सॉफ्टवेयर का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है.प्रस्ताव की मंजूरी के बाद जल्द ही IT सिस्टम लागू होगा.

किस किस तरह की गड़बड़ी रूकेगी?

इंजीनियर्स और ठेकेदारों के गठजोड़ के कारण कई जगह ऐसा हुआ कि पाइप लाइन डाली ही नहीं गई और पैमेंट करोडों का उठा लिया.केसिंग पाइपों की मोटाई कम पाई जाती है.बोरिंग में घटिया क्वालिटी के पाइपों का इस्तेमाल किए जाते है.टंकी निर्माण में डिजाइन बदलकर कम लोहा लगाकर क्वालिटी से खिलवाड़ किया जाता है.इससे एक ही प्रोजेक्ट्स में इंजीनियर्स और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार को करोडों का चूना लगता है.शाहपुरा से पावटा के बीच भी शिकायत सामने आई थी कि 16 किलोमीटर की पाइप लाइन के बीच में K9 की जगह K7 की लाइन डाली गई.यदि ऐसी शिकायतों में हर 500 मीटर पर पाइप लाइन खोदे,तब जाकर पूरी कहानी सामने आए.

इन मुख्य प्रोजेक्ट्स पर नजर-

5 हजार करोड के अमृत 2.0,5 हजार करोड का शहरी जल जीवन मिशन और बाकी बचे हुए जल जीवन मिशन में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर सरकार की नजर है.

आईटी सिस्टम से लगेगी लगाम-

ऐसे में यदि आईटी सिस्टम डवलव होगा तो हर प्रोजेक्ट्स की डिटेल और उसकी लोकेशन साफ्टवेयर में अपडेट होगी,जिससे ऐसे गडबडी और घोटालों पर लगाम लगेगी,ताकि सरकार को लगाए जा रहे करोड़ों के चूने पर लगाम लगेगी.

