चम्बल नदी में उफान... नोनेरा एबरा डेम से पानी छोड़ने पर बारा-मथुरा मार्ग अवरुद्ध, वाहनों को 60 किमी चक्कर लगाना पड़ रहा

चम्बल नदी में अचानक बढ़े पानी के उफान ने बारा-मथुरा-सवाईमाधोपुर मार्ग को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. केथूदा चम्बल नदी पुलिया पर नोनेरा एबरा डेम से 5 हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ने के कारण पुलिया पर करीब एक फीट से अधिक पानी की चादर बह रही है.
Chambal Swell Halts Traffic: इटावा. चम्बल नदी में अचानक बढ़े पानी के उफान ने राजस्थान के बारा-मथुरा- सवाईमाधोपुर मार्ग को प्रभावित कर दिया है. केथूदा चम्बल नदी पुलिया पर पानी की आवक बढ़ने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. नोनेरा एबरा डेम से सरकार के निर्देश पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण पुलिया पर करीब एक फीट से अधिक पानी की चादर बह रही है. इससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को 60 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर सवाईमाधोपुर जाना पड़ रहा है.
पानी की आवक से पुलिया बंद
हादसा केथूदा स्थित चम्बल नदी पुलिया पर हुआ. नोनेरा एबरा डेम से 5 हजार क्यूसेक्स पानी की निकासी शुरू होने के बाद पुलिया पर पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया. पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण पानी की चादर बह रही है, जिससे वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया. खातोली एसएचओ देशराज सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिया पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अधिक खपत हो रही है.
PKC-ERCP राम जल सेतु परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर
यह पानी की निकासी PKC-ERCP (परबत्सर-कालीसिंध-चंबल-ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) राम जल सेतु परियोजना के तहत हो रही है. इस परियोजना से कोटा और बूंदी जिले के करीब 750 गांवों की प्यास बुझेगी. परियोजना के अधीक्षण अभियंता आर.के. जेमिनी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर बांध को खाली किया जा रहा है ताकि जलदाय विभाग स्ट्रेचर (कैनाल) निर्माण कार्य शुरू कर सके. बांध का वर्तमान जल स्तर 204.50 फीट है, जिसे स्लूज लेवल तक खाली किया जाएगा. इसके बाद जलदाय विभाग अपना कार्य शुरू करेगा.
उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माणाधीन कार्य
पास ही में चम्बल नदी पर एक नई उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है. नई पुलिया बनने के बाद पानी की आवक से मार्ग प्रभावित नहीं होगा. फिलहाल पुरानी पुलिया की कम ऊंचाई के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.
यात्रियों और स्थानीय लोगों में असुविधा
इस मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं. मार्ग बंद होने से ट्रक, बस और निजी वाहनों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. स्थानीय लोग और यात्री इस स्थिति से परेशान हैं. प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी है, लेकिन यात्रा समय में काफी बढ़ोतरी हो गई है.
रिपोर्टर- राहुल जोशी
