जयपुर में विधायकों का पैदल मार्च, पीएम इज़ "कॉम्प्रोमाइज्ड" टी शर्ट पहनी

Congress protest Jaipur: जयपुर में आज राजस्थान कांग्रेस के विधायक भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वे "पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड" लिखी टी-शर्ट पहनकर विधायक आवास से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे.

Published:Feb 26, 2026, 11:06 AM IST | Updated:Feb 26, 2026, 11:06 AM IST

जयपुर में विधायकों का पैदल मार्च, पीएम इज़ "कॉम्प्रोमाइज्ड" टी शर्ट पहनी

PM Compromised T-shirt: जयपुर में आज राजस्थान कांग्रेस के विधायक भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि यह डील किसानों, व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों के हितों से समझौता करती है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में विधायकों का पैदल मार्च, पीएम पर "कॉम्प्रोमाइज्ड" का तगड़ा आरोप कॉम्प्रोमाइज्ड (समझौतावादी) हो गए हैं.


विधायक "पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड" लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर विधायक आवास से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे. यह प्रदर्शन दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के "शर्टलेस" प्रोटेस्ट के बाद तेज हुए राजनीतिक विवाद का हिस्सा है, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने AI इम्पैक्ट समिट में टी-शर्ट पर (PM is Compromised) और (India-US Trade Deal) जैसे स्लोगन के साथ विरोध जताया था.

खबर अपडेट की जा रही है...

