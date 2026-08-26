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खरीफ 2025 में लापरवाही पड़ी भारी, जानें PM फसल बीमा योजना में क्या हुआ बदलाव और कैसे होगी कार्रवाई ?

 Jaipur News : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चलेगी, कृषि विभाग ने खरीफ 2025 में गड़बड़ी करने वाले कार्मिको को चार्जशीट जारी की जाएगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 26, 2026, 07:04 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 07:04 PM IST
खरीफ 2025 में लापरवाही पड़ी भारी, जानें PM फसल बीमा योजना में क्या हुआ बदलाव और कैसे होगी कार्रवाई ?
Image Credit: AI

Jaipur News : फसल बीमा क्लेम में देरी और लापरवाही पर राज्य सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से फसल कटाई प्रयोग की प्रक्रिया पूरी करने वाले राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कार्मिकों को अब चार्जशीट दी जाएंगी. कृषि आयुक्त ने इस सम्बंध में सभी जिलों के कलक्टर को पत्र लिख दिया है.

दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 में हुई गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है. खरीफ 2025 के दौरान फसल कटाई प्रयोग को निर्धारित मानकों के मुताबिक डिजिटल माध्यम से पूरा न करने पर कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. केंद्र और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऑनलाइन एप का इस्तेमाल न कर ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है.

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कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस सम्बंध में सभी जिला कलक्टरों और कृषि विभाग के सभी संयुक्त निदेशकों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि भारत सरकार की परिचालन मार्गदर्शिका 2023 और जारी दिशा-निर्देशों में साफ था कि फसल उपज के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आकलन के लिए 100% फसल कटाई प्रयोग 'CCE Agri App' के माध्यम से ही किए जाएंगे. ऑनलाइन आंकड़े प्राप्त होने से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर वास्तविक उपज की स्वचालित गणना होती है, जिससे किसानों के बीमा क्लेम का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुगम तरीके से होता है.

फसल कटाई प्रयोग में गड़बड़ी क्या हुई ?

- खरीफ 2025 सत्र में कई प्राथमिक कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की

- राजस्व विभाग के पटवारी - गिरदावर ने गड़बड़ी की

- कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी ने भी की गड़बड़ी

- नियमों का उल्लंघन करते हुए ऑफलाइन मोड में फसल कटाई प्रयोग संपन्न किए

- इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना, कहा, इससे क्लेम का निर्धारण प्रभावित हुआ

- पात्र बीमित किसानों के क्लेम भुगतान में देरी हुई

- साथ ही उपज आंकड़ों की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हुए

- कृषि आयुक्त ने सभी जिला कलक्टरों को पत्र लिख निर्देश दिए

- दोषी पटवारियों, गिरदावरों को 17 सीसीए में चार्जशीट देने के निर्देश दिए

- सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों, कृषि विस्तार को भी निर्देश दिए

- सभी कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों को भी चार्जशीट दी जाएगी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या हैं मुख्य प्रावधान ?

1- परिचालन मार्गदर्शिका 2023 के प्रावधानों के अनुसार इंश्योरेबल इंट्रेस्ट का सत्यापन करना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है. किसान के आवेदन, बोई गई फसल का मिलान तथा भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही पॉलिसी का अनुमोदन किया जाएगा.

2- वास्तविक बोई गई फसल व बीमित फसल के मिलान के लिए भौतिक सत्यापन किया जाएगा। क्रॉप हैल्थ मॉनिटरिंग सर्वे तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यदि किसी फसल का बीमित क्षेत्र औसत बुवाई क्षेत्र से अधिक पाया जाता है, तो अनिवार्य रूप से संबंधित पॉलिसियों की जांच की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर बीमा कम्पनी को भुगतान किए जाने वाले राज्य प्रीमियम अंश का भुगतान रोका जा सकता है.

3- ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) के समन्वय से ई-गिरदावरी/डीसीएस सर्वे रिपोर्ट प्राप्त कर मिलान किया जाएगा.

4- बीमा कंपनी की मांग पर जिला स्तर पर संबंधित कृषि अधिकारी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे.

5- बीमा पॉलिसी अनुमोदन की निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। देरी की स्थिति में ऑटो-अनुमोदन रोकने का अनुरोध किया जा सकता है। गलत अनुमोदित पॉलिसियों को जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रिवर्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

6- गलत पॉलिसी अनुमोदन से उत्पन्न किसी भी वित्तीय या अन्य भार की पूरी जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी.

कृषि विभाग ने बीमा कम्पनियों को ये आदेश दिए

कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के आवेदन ले रही बीमा कम्पनियों को कहा है कि संबंधित बीमा कंपनियों और जिला स्तरीय अधिकारियों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करनी होगी. फसल बीमा पॉलिसियों के अनुमोदन/निरस्त की रिपोर्ट जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. इन निर्देशों का उद्देश्य फसल बीमा योजना में पारदर्शिता बढ़ाना, विवादों को कम करना तथा किसानों के हितों की रक्षा करना माना जा रहा है.

बीमा कम्पनियों पर जुर्माना लगाने के बनाए नियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस बार किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. कृषि विभाग ने 4 बीमा कम्पनियों के साथ एक साल की फसलों के लिए अनुबंध किया है. अनुबंध में इस बार फसल बीमा कंपनियों के गड़बड़ी करने पर उन पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया तय की गई है। कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि बीमित किसान और परिजनों को तय समय पर क्लेम का भुगतान मिल सके, इसके लिए कई प्रावधान लागू किए गए हैं. कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर साफ संदेश दिया है कि किसानों के हित से समझौता नहीं किया जाएगा. गड़बड़ी करने वाली बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. तो वहीं अगर विभागीय कार्मिक अगर लापरवाही करेंगे तो उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

प्रधानमंत्री फसल बीमा में इस बार ये प्रावधान भी हैं लागू

- बीमा कंपनी को 7 दिन में किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी भेजनी होगी

- पोस्ट हार्वेस्टिंग हानि प्रकरणों में 48 घंटे में सर्वेयर नियुक्त करना होगा

- सर्वेयर नियुक्त नहीं करने और सर्वे नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

- 20 हजार रुपए प्रति प्रकरण प्रति बीमा इकाई जुर्माना लगेगा

- नियत अवधि में सर्वे नहीं करने पर प्रति शिकायत 1 हजार रुपए जुर्माना

- 21 दिन में बीमा क्लेम नहीं देने पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा

- बिड सिक्योरिटी के तौर पर कम्पनी को 100 करोड़ की बैंक गारंटी देनी होगी

- कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत देना होगा

फार्मर आईडी से लिंक करने से आएगी ट्रांसपेरेंसी

इस बार कृषि विभाग ने कृषि बीमा पॉलिसी के साथ फार्मर आईडी को अनिवार्य किया है. बीमा पॉलिसी को ई-गिरदावरी से लिंक किया गया है. इससे फर्जीवाड़ा करने वालों की तुरंत पहचान हो जाएगी. साथ ही ऐसे सभी किसान जिन्होंने कृषि लोन नहीं लिया है और फसल बीमा कराया है तो उन सब मामलों की गहनता से जांच की जाएगी. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने सभी ई-मित्र संचालकों, किसानों, दलालों, बीमा कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं को आगाह किया है कि अगर किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा पाया गया तो संबंधित विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच पाएगा.

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