/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव, अब देरी पर बीमा कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, किसानों को मिलेगा समय पर क्लेम

PM Fasal Bima Yojana 2026: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले वर्षों में रही कमियों और किसानों की परेशानियों को देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना में किसानों के लिए राहत के कई कदम उठाए गए हैं. जबकि बीमा कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 और रबी 2026-27 की फसलों के लिए अनुबंध कर लिया गया है.

कृषि विभाग ने 4 बीमा कम्पनियों के साथ अनुबंध किया है. पूर्व में राज्य सरकार 3 साल के लिए टेंडर करती थी, जिसे इस बार केवल एक साल की फसलों के लिए किया गया है. पूर्व में राज्य के 33 राजस्व जिलों के 10 क्लस्टर बनाकर बीमा किया जाता था. इस बार 41 जिलों को 8 क्लस्टर में बांटा गया है. एक बीमा कंपनी को अधिकतम 2 क्लस्टर के लिए बीमा करने की जिम्मेदारी दी गई है.

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बीमा अनुबंध में पहली बार बिड सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है. कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि और अतिरिक्त कार्य निष्पादन के लिए कंपनियों को प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी. पूर्व के अनुबंधों में ये प्रावधान नहीं थे. नए अनुबंध में कंपनियों पर जुर्माना राशि भी तय की गई है, जिससे कि बीमित किसान व परिजनों को तय समय पर क्लेम का भुगतान मिल सके. किसानों के हित में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल कई दिनों से बीमा योजना का दस्तावेज तैयार करने में लगे थे.

अब किसानों को सही मायने में मिलेगा बीमा

बीमा कंपनी को 7 दिन में किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी भेजनी होगी. बीमा कंपनी को पोस्ट हार्वेस्टिंग हानि प्रकरणों में 48 घंटे में सर्वेयर नियुक्त करना होगा. सर्वेयर नियुक्त नहीं करने और सर्वे नहीं करने पर जुर्माना लगेगा. 20 हजार रुपए प्रति प्रकरण प्रति बीमा इकाई जुर्माना लगेगा. नियत अवधि में सर्वे नहीं करने पर प्रति शिकायत 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. 21 दिन में बीमा क्लेम नहीं देने पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा. बीमा कंपनी को बिड सिक्योरिटी के तौर पर 100 करोड़ की बैंक गारंटी देनी होगी. कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत देना होगा.

अब कृषि भवन में स्थाई रूप से बैठेंगे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि

बीमा कंपनियों को अब राज्य स्तर पर कार्यालय स्थापित करते हुए 2 वरिष्ठ पूर्णकालिक अधिकारियों एवं आवश्यक सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी. बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को पंत कृषि भवन में भी बैठना होगा. प्रत्येक क्लस्टर में जिला एवं तहसील स्तर पर आवश्यक तकनीकी एवं फील्ड कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी. पिछली बार के मुकाबले बीमा की प्रीमियम दरें भी कम हुई हैं. फसल गिरदावरी को भी फसल बीमा से जोड़ा गया है.

किस जिले में कौनसी बीमा कम्पनी रहेगी

क्लस्टर 1 के 6 जिले भरतपुर, चूरू, दौसा, डीग, झालावाड़ और कोटा में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया बीमा कम्पनी रहेगी. क्लस्टर 6 के 5 जिले- बालोतरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और टोंक में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया बीमा कम्पनी रहेगी.

क्लस्टर 2 के 5 के जिले- अलवर, हनुमानगढ़, खैरथल-तिजारा, सिरोही और उदयपुर में ओरिएंटल इंश्योरेंस बीमा कम्पनी रहेगी. क्लस्टर 3 के 5 जिले- बीकानेर, धौलपुर, पाली, फलौदी और प्रतापगढ़ ओरिएंटल इंश्योरेंस बीमा कम्पनी रहेगी.

क्लस्टर 4 के 5 जिले- अजमेर, जैसलमेर, जालौर, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रहेगी. क्लस्टर 7 के 5 जिले- बाड़मेर, बूंदी, डीडवाना-कुचामन, डूंगरपुर और जयपुर में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रहेगी.

क्लस्टर 5 के 5 जिले- बारां, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड और नागौर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी रहेगी. क्लस्टर 8 के 5 जिले- ब्यावर, करौली, सलूम्बर, सीकर और श्रीगंगानगर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी रहेगी.

कृषि मंत्री ने भी पकड़ा था बीमा फर्जीवाड़ा

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भी करीब 3 महीने पहले हनुमानगढ़ के पल्लू में बैंक के फर्जीवाड़े को उजागर किया था, जहां किसानों के पास जमीनें नहीं होने के बावजूद फर्जी तरीके से बीमा कर दिए गए थे. कुल मिलाकर इस बार बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध में किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं. साथ ही बीमा कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है. ऐसे में उम्मीद है कि इस बार फसल बीमा के प्रकरण पैंडिंग नहीं रहेंगे और उनका त्वरित निस्तारण हो सकेगा.

