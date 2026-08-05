/अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

Jaipur News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों को और मजबूत बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब किसी भी किसान की स्पष्ट सहमति के बिना उसकी फसल का बीमा नहीं किया जाएगा. साथ ही किसान की अनुमति के बिना उसके खाते से प्रीमियम की राशि भी नहीं काटी जा सकेगी. कृषि विभाग ने इस संबंध में सभी बैंकों और बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

प्रीमियम काटने से पहले किसान को देना होगा सूचना

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कृषि विभाग ने साफ किया है कि यदि किसी किसान की फसल का बीमा किया जाना है तो प्रीमियम राशि काटने से पहले संबंधित बैंक को किसान को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा. वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 की फसलों का बीमा करने की प्रक्रिया चल रही है. किसान 15 अगस्त तक अपनी बोई गई फसल का बीमा करवा सकते हैं.

कृषि आयुक्त ने वित्तीय संस्थानों को लिखा पत्र

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने राज्य के सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को पत्र भेजकर योजना के नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं. पत्र में कहा गया है कि खरीफ 2026 के नामांकन के दौरान पात्र किसानों की भूमि का रिकॉर्ड, फसल का सही विवरण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और अन्य जरूरी जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज की जाए.

यह पत्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक, राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सीएससी के राज्य प्रमुख को भी भेजा गया है.

पहले किन गड़बड़ियों की शिकायतें मिलती थीं

कृषि विभाग के अनुसार पिछले वर्षों में कई मामलों में वित्तीय संस्थानों की ओर से किसानों की भूमि और फसल संबंधी जानकारी का सही सत्यापन नहीं किया गया. कई बार जांच किए बिना ही फसल बीमा पॉलिसियां तैयार कर दी गईं. इसके कारण किसानों के वास्तविक रिकॉर्ड और बीमा पॉलिसी में दर्ज विवरण अलग-अलग पाए गए. ऐसी स्थिति में फसल बीमा क्लेम विवादों में फंस गए और भुगतान में देरी हुई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान और अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी.

अब रिकॉर्ड की पूरी जांच होगी

नई व्यवस्था के तहत कृषि आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि फसल बीमा पॉलिसी तैयार करते समय किसानों के सभी रिकॉर्ड का सही तरीके से सत्यापन किया जाए. राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर वही फसल दर्ज की जाए, जो किसान ने वास्तव में बोई है या बोने का प्रस्ताव रखा है. यदि बीमित फसल और वास्तविक फसल के विवरण में कोई अंतर पाया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान की होगी.

किसान की सहमति के बिना नहीं बनेगी पॉलिसी

कृषि आयुक्त ने कहा है कि फसल बीमा के लिए नामांकन केवल किसान की सहमति से ही किया जाए. केवल केसीसी में दर्ज फसल के आधार पर किसान की जानकारी के बिना बीमा पॉलिसी तैयार नहीं की जाए. उन्होंने सभी वित्तीय संस्थानों से योजना के नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है, ताकि किसानों को समय पर सही बीमा सुरक्षा मिल सके और भविष्य में क्लेम से जुड़े विवादों से बचा जा सके.

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