Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 24, 2025, 04:06 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 04:06 PM IST

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना का लेटेस्ट अपडेट, छठ के बाद आ सकती है 21वीं किस्त! नवंबर के पहले हफ्ते में 2,000 रुपये देने की तैयारी

PM Kisan Yojana Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत लाखों किसानों को अगली 2,000 रुपये की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. कुछ राज्यों में पिछली किस्तों की देरी के बाद अब लेटेस्ट अपडेट आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, यह किस्त छठ पूजा के बाद नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में बैंक खातों में जमा हो सकती है. हालांकि, आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में है. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-केवाईसी अपडेट कर लें, ताकि कोई देरी न हो. अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं.

कब जारी होगी 21वीं किस्त?
पहले रिपोर्ट्स में किस्त को दिवाली के आसपास बताया गया था, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि यह नवंबर के पहले सप्ताह में ट्रांसफर होगी. मीडियाकर्मियों के अनुसार, यह छठ महोत्सव के बाद होगा. सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए राशि सीधे खातों में पहुंचे. यदि ई-केवाईसी पूरा नहीं है, तो किस्त रुक सकती है. किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. यह किस्त किसानों के कृषि और घरेलू खर्चों में मदद करेगी, खासकर फसल तैयारियों के समय.

पीएम-किसान योजना…
2019 में शुरू हुई पीएम-किसान योजना योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में बंटी है. इसका उद्देश्य किसानों के वित्तीय बोझ को कम करना है, ताकि वे कृषि कार्यों और दैनिक जरूरतों के लिए सशक्त हों. योजना ने भारत भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया है. सरकार का दावा है कि यह पारदर्शी डीबीटी प्रणाली से संचालित है, जो धोखाधड़ी रोकती है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों किसान इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं.

ई-केवाईसी क्यों अनिवार्य

पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है. केवल वही किसान, जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा किया है और बैंक खाते को आधार से लिंक किया है, उन्हें किस्त मिलेगी.यदि लंबित है, तो नाम हट सकता है. सरकार ने लाखों किसानों को एसएमएस भेजे हैं. देरी से बचने के लिए जल्द अपडेट करें.

ई-केवाईसी आसानी से ऑनलाइन पूरा करें:pmkisan.gov.in पर जाएं.

‘ई-केवाईसी’ पर क्लिक करें.

आधार नंबर और विवरण दर्ज करें.

ओटीपी से सत्यापित करें.

ऑफलाइन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जाएं. यह प्रक्रिया 5 मिनट में पूरी हो जाती है.

लाभार्थी सूची चेक करें
स्टेटस अपडेट रखेंकिसान पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची चेक करें. यदि नाम गायब है, तो तुरंत सुधार करवाएं. यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है. सरकार से अपेक्षा है कि जल्द आधिकारिक घोषणा करे.

