/किसान सावधान! पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर महा अपडेट, भूलकर भी ना कर देना ये गलती, फंस जाएगा पैसा!

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PM Kisan 23rd kist 2026: देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त का इंतजार है. सरकार के अनुसार, ₹2,000 की अगली किस्त जून-जुलाई 2026 में जारी होने की संभावना है. लेकिन इस गलती से आपके खाते में आने वाली किस्त रुक सकती है.
PM Kisan 23rd Installment: देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त का इंतजार है. सरकार की ओर से अनुमान है कि अगली ₹2,000 की किस्त जून-जुलाई 2026 में जारी हो सकती है. लेकिन अगर आपने एक जरूरी काम नहीं किया, तो आपकी किस्त अटक सकती है.
23वीं किस्त कब आएगी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी में PM-Kisan की 22वीं किस्त जारी की थी. पिछले पैटर्न के अनुसार 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में किसानों के खाते में DBT के जरिए आ सकती है. हालांकि, सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है.
सबसे बड़ी चेतावनी: e-KYC अनिवार्य
सरकार ने साफ कर दिया है कि PM-Kisan योजना का लाभ लेने के लिए e-KYC पूरा होना जरूरी है. जिन किसानों का e-KYC अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनकी 23वीं किस्त रुक सकती है.
e-KYC करने के 3 आसान तरीके
OTP आधारित e-KYC – pmkisan.gov.in वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर
बायोमेट्रिक e-KYC – नजदीकी CSC सेंटर पर
फेस ऑथेंटिकेशन – PM-Kisan मोबाइल ऐप के जरिए
अपना स्टेटस कैसे चेक करें?
pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
Beneficiary Status पर क्लिक करें
आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालें
Get Data पर क्लिक करें
आपका पूरा स्टेटस और भुगतान की जानकारी दिख जाएगी
PM-Kisan योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 (तीन किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक) दिए जाते हैं.सलाह: अगर आपका e-KYC लंबे समय से पेंडिंग है तो तुरंत पूरा कर लें, ताकि 23वीं किस्त समय पर आपके खाते में आ सके.
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