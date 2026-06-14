Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का देशभर के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं. पिछली 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी, जिसके बाद अब जून का आधा महीना बीत जाने पर भी अगली किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 14, 2026, 09:27 AM|Updated: Jun 14, 2026, 09:27 AM
PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...
Image Credit: PM Kisan Yojana

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसान 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जून का महीना आधा बीत चुका है और आज 14 जून भी गुजर गई, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से अगली किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2,000 रुपये की अगली किस्त कब उनके खाते में आएगी.

पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. योजना का लाभ देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को मिल रहा है. पिछली यानी 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद से ही किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले भुगतान चक्रों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के दौरान जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें किस्त मिलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. वहीं जिन किसानों के दस्तावेजों में कोई त्रुटि है या आवश्यक प्रक्रियाएं अधूरी हैं, उनकी किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड की जांच कर लें.

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए तीन महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होना जरूरी हैं. पहली, किसान का e-KYC पूरा होना चाहिए. दूसरी, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. तीसरी, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन सही तरीके से होना चाहिए. यदि इनमें से किसी भी प्रक्रिया में कमी पाई जाती है तो सिस्टम लाभार्थी की किस्त रोक सकता है.

अब किसानों को अपनी किस्त की जानकारी लेने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपनी भुगतान स्थिति जांच सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर मौजूद “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें. फिर अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरकर “Get Data” पर क्लिक करें. इसके बाद आपके खाते से जुड़ी पूरी जानकारी और अगली किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

किसानों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से वे यह भी जान सकते हैं कि उनका आवेदन सक्रिय है या नहीं और किस्त जारी होने पर उसका भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कब तक पहुंच सकता है. फिलहाल सभी की नजरें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं, जिसके बाद 23वीं किस्त जारी होने की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान का ये इलाका बना जन्नत! पहली बारिश के बाद बूंदी की खूबसूरती ने जीता दिल

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Churu News: पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद मिला महिला का 10 दिन पुराना शव, आ रही सड़ी बदबू

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में अब हर घर में सस्ती बिजली की तैयारी! 201 MW प्रोजेक्ट से सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

Dungarpur: बुजुर्ग से हुई 20 तोला वजनी चांदी के कड़े की लूट, मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल हैं पानी के नीचे?

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

संविदा नर्सिंगकर्मी सुसाइड केस में नया विवाद, यूनियन बोली- हमारी सहमति के बिना हुआ समझौता, पुलिस-प्रशासन पर जबरन का आरोप!

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद

Dungarpur News: 60 घंटे बाद मौताणा पर हुआ समझौता, तीसरे दिन माइंस से उठाया गया शव

राजस्थान में चांदी के भाव में आई आंधी, सोने के दाम भी बढ़े, जानें अपने शहर के रेट

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

नकली बीज-खाद कांड पर कांग्रेस का बड़ा हमला! सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

2000 KM पीछा कर पुलिस ने पकड़े चंद्रेसल मठ महंत देवानंद के कातिल, महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारी

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

TAGS:
PM Kisan Samman Nidhi
PM Kisan 23rd Installment

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...
PM Kisan Samman Nidhi
2
Jaipur news
3
pratapgarh news
4
Rahul Gandhi
5
Dungarpur news