/PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसान 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जून का महीना आधा बीत चुका है और आज 14 जून भी गुजर गई, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से अगली किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2,000 रुपये की अगली किस्त कब उनके खाते में आएगी.

पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. योजना का लाभ देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को मिल रहा है. पिछली यानी 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद से ही किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले भुगतान चक्रों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के दौरान जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें किस्त मिलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. वहीं जिन किसानों के दस्तावेजों में कोई त्रुटि है या आवश्यक प्रक्रियाएं अधूरी हैं, उनकी किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड की जांच कर लें.

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए तीन महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होना जरूरी हैं. पहली, किसान का e-KYC पूरा होना चाहिए. दूसरी, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. तीसरी, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन सही तरीके से होना चाहिए. यदि इनमें से किसी भी प्रक्रिया में कमी पाई जाती है तो सिस्टम लाभार्थी की किस्त रोक सकता है.

अब किसानों को अपनी किस्त की जानकारी लेने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपनी भुगतान स्थिति जांच सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर मौजूद “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें. फिर अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरकर “Get Data” पर क्लिक करें. इसके बाद आपके खाते से जुड़ी पूरी जानकारी और अगली किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

किसानों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से वे यह भी जान सकते हैं कि उनका आवेदन सक्रिय है या नहीं और किस्त जारी होने पर उसका भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कब तक पहुंच सकता है. फिलहाल सभी की नजरें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं, जिसके बाद 23वीं किस्त जारी होने की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!