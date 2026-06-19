/राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi 23 Installment: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त शुक्रवार 20 जून को जारी होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम के दौरान दोपहर करीब 3:45 बजे देशभर के किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 2-2 हजार रुपये की राशि भेजेंगे. इस बार देश के करीब 9.4 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है. राजस्थान में भी बड़ी संख्या में किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि लाखों किसानों के खाते में शुक्रवार को यह राशि पहुंच जाएगी.

राजस्थान के 66 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा

प्रदेश में पीएम किसान योजना के तहत करीब 95 लाख किसानों का पंजीकरण है. हालांकि दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद 66 लाख 37 हजार 92 किसानों को लाभार्थी के रूप में मान्यता दी गई है. पिछली किस्त भी लगभग इतने ही किसानों के खातों में पहुंची थी. ऐसे में इस बार भी करीब 66 लाख किसानों को योजना का लाभ मिलने की संभावना है. खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों के लिए यह राशि काफी मददगार मानी जा रही है.

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23वीं किस्त का लंबे समय से था इंतजार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी. इस योजना का मकसद किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक सहायता देना है. योजना के तहत पात्र किसानों को सालभर में कुल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के खातों में भेजी जाती है. अब तक 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब किसानों को 23वीं किस्त मिलने जा रही है. पिछले कई दिनों से किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे थे.

किसानों के लिए लगाए जाएंगे विशेष शिविर

केंद्र और राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं. देशभर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. कई जगहों पर जनकल्याण शिविर भी आयोजित होंगे, जहां किसानों को कृषि और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. साथ ही पात्र किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा ताकि भविष्य में उन्हें योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो.

इन किसानों की अटक सकती है किस्त

कुछ किसानों को इस बार भी किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है. जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, जिनके बैंक खाते में त्रुटियां हैं, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनकी किस्त अटक सकती है. सरकार लगातार किसानों से जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील कर रही है. वहीं आयकरदाता किसान, सरकारी कर्मचारी और ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर रह चुका है, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाता. इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी किसानों के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3 हजार रुपये तक पेंशन की सुविधा मिलती है. खरीफ सीजन के दौरान मिलने वाली यह राशि किसानों के लिए बीज, खाद, दवा और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायक साबित हो सकती है.