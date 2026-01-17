राजस्थान में पीएम कुसुम योजना की सफलता, बिजली और किसानों की आय में बढ़ोतरी

PM Kusum Yojana: पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है.
PM Kusum Yojana: पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है. राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में सरप्लस राज्य बनाने के लिए सरकार विजन में जुटी हुई ही पिछले कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर के भूपसेड़ा गांव में कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयत्रों का अवलोकन करने पहुंचे.
मुख्य सचिव ने कहा कि कुसुम योजना का लाभ उठाकर अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं. इनसे उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग किसानों को दिन में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में हो रहा है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भारत सरकार की यह योजना राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान कर रही है.
घटक-ए और घटक-सी के अंतर्गत किसान या तो स्वयं सौर संयंत्र स्थापित कर रहे हैं या अपनी अनुपयोगी भूमि लीज पर देकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं. प्रदेश में लगभग 2800 मेगावाट क्षमता की 1274 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं. इन परियोजनाओं के कारण सुलभ हो रही ऊर्जा से लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में बदलाव आया है.
निर्बाध बिजली मिलने से गांवों में छोटे-छोटे व्यवसाय पनप गए हैं. स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने लगा है. विद्युत वितरण निगमों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है. प्रदेश में 1 लाख 75 हजार से अधिक किसानों को दिन में बिजली दे पाना संभव हुआ है.
