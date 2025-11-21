Jaipur News : राजस्थान बीजेपी ने चालीस हजार बूथों तक मन की बात कार्यक्रम को सुनने का टारगेट तय किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मन की बात के जरिए संवाद कर रहे हैं. प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात का प्रसारण हो रहा है. अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम का लगातार प्रसारण हो रहा है.

मन की बात कार्यक्रम सुनने-देखने वालों की संख्या को बढ़ाना है

पीएम मोदी के मन की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके प्रदेश बीजेपी की ओर से प्रयास किए जाते रहे हैं. प्रदेश बीजेपी इस कार्यक्रम को सुनने और देखने वालों की न केवल मॉनटरिंग कर रही है, बल्कि डेटा भी जुटा रही है. देश के अलावा राजस्थान बीजेपी में मन की बात कार्यक्रम सुनने-देखने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए टोली लगाई गई है. प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल शर्मा के नेतृत्व में काम कर रही. इस टोली का काम हर महीने कार्यक्रम के आंकड़े जुटाकर बीजेपी के सरल एप पर लोड करवाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब जिला स्तर पर की जाएगी मॉनिटरिंग

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 15 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की टोली लगाई गई है. इन कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों का प्रभार दिया है, जो जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से फीड बैक ले रहे हैं. वहीं अब जिला स्तर पर भी संयोजक और सहसंयोजक तय कर दिए हैं जो मंडल और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता बूथ स्तर से जानकारी जुटाकर प्रदेश स्तर पर भेज रहे हैं. इसके साथ ही बूथ स्तर पर कार्यक्रम सुनने वालों की फोटो सरल एप पर भी अपलोड कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि कार्यक्रम हुआ और सामूहिक रूप से सुना गया.

तीन चार महीने में राजस्थान में मन की बात कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ

इधर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक मोतीलाल मीणा का कहना है कि जिला स्तर पर भी संयोजक और सहसंयोजक लगे हैं. जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला कर उनको ट्रेंड कर रहे हैं ताकि बूथ पर कार्यक्रम सुनने की संख्या बढ़े. वहीं अब बूथ अध्यक्ष ही इस कार्यक्रम को सीधे सरल एप पर अपलोड करें. मीणा ने कहा कि पिछले तीन चार महीने में राजस्थान में मन की बात कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ है. लाखों कार्यकर्ता और आमजन इस कार्यक्रम को पूरी शिद्दत के साथ सुन रहे हैं. प्रदेश में 52 हजार से ज्यादा बूथ हैं जिसमें 40 हजार बूथों तक इस कार्यक्रम को सुनवाने का प्रयास है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-