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गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में मिलेगा पैसा, सरकार देगी 6500 से 10 हजार तक की आर्थिक मदद

PM Matru Vandana Yojana: राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है. सामान्य श्रेणी की पात्र महिलाओं को पहली संतान पर 6,500 रुपये, जबकि 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाली पात्र गर्भवती महिलाओं को 10 हजार रुपये तक की मदद मिलती है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 13, 2026, 11:25 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 11:25 AM IST
गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में मिलेगा पैसा, सरकार देगी 6500 से 10 हजार तक की आर्थिक मदद
Image Credit: PM Matru Vandana Yojana

PMMVY Scheme Rajasthan: राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) संचालित कर रही है. इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं (स्तनपान कराने वाली माता) को गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना का लाभ पात्र महिलाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके बैंक या डाकघर खाते में सीधे भेजा जाता है. इससे भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में मदद मिलती है.

सामान्य गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपये की सहायता

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PMMVY के तहत पहले संतान के जन्म पर लाभार्थी सामान्य श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को कुल 6500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. यह राशि अलग-अलग चरणों में निर्धारित पात्रता और स्वास्थ्य संबंधी शर्तें पूरी करने के बाद सरकार द्वारा दी जाती है.

दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये

इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाली पात्र गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक आर्थिक मदद की प्रावधान है. ऐसी महिलाओं को कुल 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता देना और महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

तीन किस्तों में मिलती है आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की आर्थिक सहायता निर्धारित चरणों के आधार पर तीन किस्तों में दी जाती है. इसके लिए गर्भावस्था का समय पर पंजीकरण, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच और बच्चे के जन्म के बाद जरूरी टीकाकरण जैसी शर्तें पूरी करनी होती हैं. जिसके बाद तीन किस्तों में आर्थिक सहायता मिलती है.

आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का समय पर पंजीकरण कराने और स्वास्थ्य कार्ड (PCTS/LMP) बनवाने के बाद पहली किस्त मिलती है. इसके बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच पूरी करने और आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त करने के बाद दूसरी किस्त मिलती है. वहीं बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने और प्रथम चक्र का अनिवार्य टीकाकरण पूरा होने के बाद पात्र गर्भवती महिलाओं को तीसरी किस्त प्राप्त होती है.

क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद देना है, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनके पोषण और दूसरी जरूरी जरूरतों का खर्च पूरा करने में कुछ मदद मिल सके. इसके साथ ही योजना के जरिए महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

राजस्थान में इस योजना का लाभ महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है. खासतौर पर दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को सामान्य लाभार्थियों की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त खर्चों में राहत मिल सके.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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