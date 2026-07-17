Jaipur News: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. इस दौरान राजस्थान के कुल आठ रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा. जयपुर रेल मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी इस सूची में शामिल हैं. इन दोनों स्टेशनों का लोकार्पण आज दोपहर 2:30 बजे होगा.

राजस्थान के इन स्टेशनों को मिली नई पहचान

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अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन आठ रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया जा रहा है, उनमें दौसा, खैरथल, बाड़मेर, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, जैसलमेर और सोमेसर शामिल हैं. इन स्टेशनों का पुनर्विकास यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

जैसलमेर स्टेशन पर सबसे अधिक खर्च

पुनर्विकास कार्यों में सबसे अधिक 140 करोड़ रुपये की लागत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर खर्च की गई है. इसके अलावा बाड़मेर स्टेशन पर 18 करोड़ रुपये, दौसा पर 15 करोड़ रुपये, डीग पर 15 करोड़ रुपये, गंगापुर सिटी पर 24 करोड़ रुपये, गोटन स्टेशन पर 20 करोड़ रुपये, खैरथल पर 13 करोड़ रुपये और सोमेसर स्टेशन के पुनर्विकास पर 13 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

गोटन में समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 2 बजे नागौर जिले के गोटन पहुंचेंगे. यहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित गोटन रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से स्टेशन का उद्घाटन करेंगे. करीब 18.93 करोड़ रुपये की लागत से विकसित गोटन स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

शाम को ग्राम विकास चौपाल में करेंगे समीक्षा

गोटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे तिलानेश गांव पहुंचेंगे. यहां आयोजित ग्राम विकास चौपाल में वे जनसुनवाई करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी तिलानेश में प्रस्तावित है.