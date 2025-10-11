इन दो नई योजनाओं से बदलेगा किसानों का भाग्य ! PM मोदी ने दी 35 हजार करोड़ की सौगात

Rajasthan Government Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को सौगात देते हुए 2 नई योजनाओं की शुरुआत की है. करीब 35 हजार करोड़ रुपए की लागत से इन योजनाओं में किसान हित के कार्य किए जाएंगे. जयपुर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की. इस मौके पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे.

कृषि क्षेत्र में 2 नई योजनाओं की शुरुआत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीसी के जरिए योजनाओं की लॉन्चिंग करते हुए कहा कि दोनों योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का कार्य करेंगी.

बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात दोगुना हुआ है. किसानों को फसल बीमा क्लेम के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं. पहले की कांग्रेस सरकारें 100 जिलों को पिछड़ा घोषित कर भूल गई. हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया.

अब पीएम धन-धान्य कृषि योजना में सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं, जिससे सभी योजनाओं का फायदा किसानों और पशुपालकों को मिल सकेगा. इन योजनाओं पर सरकार करीब 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च करने वाली है. धन-धान्य कृषि योजना में करीब 24 हजार करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना में करीब 11440 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि उपकरणों पर GST घटाने से ट्रैक्टर खरीदना सस्ता हुआ है. PM मोदी के नेतृत्व में 11 साल में खाद्यान्न उत्पादन 40 फीसदी बढ़ा है. जयपुर में कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की.

राजस्थान के 8 जिले इस योजना में शामिल किए गए. बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर शामिल है. इन जिलों में कृषि उपज का उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा. कृषि से जुड़ी 36 योजनाओं का लाभ किसानों को पहुंचाया जाएगा. CM भजनलाल शर्मा ने बताया कि 2 वर्ष में राज्य में 7.5 करोड़ फसल बीमा पॉलिसी की गई.

किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ पहुंचाया गया. प्रदेश के 176 लाख किसानों को 5965 करोड़ रुपए का बीमा भुगतान किया गया. पिछले साल पशुपालकों के 21 लाख गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटों का बीमा किया गया. पशुपालकों के पशुओं के घर बैठे उपचार के लिए मोबाइल यूनिट शुरू की.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए वर्ष 2014 से योजनाएं संचालित की हैं. परंपरागत खेती में अधिक फायदा नहीं मिलता है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मिट्टी की जांच करवाकर उपयोगी फसल ही उपजाएं. जितनी जरूरत हो उतने ही डीएपी और यूरिया का उपयोग करें. अधिक यूरिया-डीएपी का उपयोग जमीन को बंजर बना सकता है.

राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी देने पर कार्य कर रही है. अभी हम 22 जिलों में दिन में किसानों को बिजली दे रहे हैं, वर्ष 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी. CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि 40 हजार गांवों में जल संचय योजना शुरू की है, जिसमें 10 हजार ट्यूबवेल गांवों में लग चुके हैं.

कार्यक्रम में मौजूद कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि इस बार कई जगह अतिवृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई. पहले सरकार 50 प्रतिशत फसल खराबे पर राहत देती थी. अब PM मोदी ने 33 प्रतिशत खराबे पर राहत देने की योजना शुरू की है.

CM भजनलाल शर्मा ने यह व्यवस्था की कि किसान विदेश में जाकर खेती के नए तरीके सीख सकें. इसके तहत हमारे 38 युवा किसान डेनमार्क गए हैं, जहां कृषि और डेयरी की तकनीक सीख रहे हैं. रबी की फसलों की बुवाई होने वाली है, किसानों को फर्टिलाइजर की कमी न हो, इसलिए मैं विदेश दौरे पर नहीं गया.

समारोह में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया, सहकारिता सचिव मंजू राजपाल और कृषि आयुक्त सुरेश ओला सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसान भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे.