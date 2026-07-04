/PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

Rajasthan Development Projects: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी. 1 लाख 6 हजार करोड़ के विकास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकास कार्यों का पिटारा खोला.

पचपदरा रिफाइनरी समेत कई प्रोजेक्ट्स को मिली रफ्तार

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बालोतरा पचपदरा में रिफाइनरी के इनोवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर, जोधपुर और कोटा सहित कई अन्य शहरों के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की झड़ी लगाई. जोधपुर में टर्मिनल की सौगात तो राजधानी जयपुर में 13 हजार करोड़ के मेट्रो फेज 2 की सौगात के साथ ही 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रदान की.

SMS स्टेडियम में कार्यक्रम से जुड़े हजारों लोग

प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर आम जन सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह नजर आया. राजधानी जयपुर में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए SMS स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया.

जयपुर मेट्रो फेज-2 पूरे प्रदेश के लिए लाभदायक- वसुंधरा राजे

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सौगात सिर्फ राजधानी जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के विकास व यातायात को समृद्ध बनाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जयपुर पूरे प्रदेश का चेहरा है. ऐसे में जयपुर को दी गई 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो फेज 2 की सौगात पूरे प्रदेश के लिए काफी उपयोगी साबित होगी.

यूडीएच मंत्री ने बताई विकास परियोजनाओं की अहमियत

अधिकांश शहरों से लोग जयपुर में रहने के लिए आते हैं. ऐसे में जयपुर के यातायात को मजबूती मिलेगी. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई 1 लाख 6 हजार करोड़ की सौगातों से पूरे प्रदेश की जनता को तो लाभ होगा ही इसके साथ ही प्रदेश के शहरीकरण की व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.