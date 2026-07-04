Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

Rajasthan Development Projects: PM मोदी ने राजस्थान दौरे के दौरान प्रदेश को 1.06 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी सहित जयपुर मेट्रो फेज-2, जोधपुर टर्मिनल और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया. साथ ही 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी वितरित किए.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: Jul 04, 2026, 07:55 PM|Updated: Jul 04, 2026, 07:55 PM
PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात
Image Credit: Rajasthan Development ProjectsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Development Projects: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी. 1 लाख 6 हजार करोड़ के विकास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकास कार्यों का पिटारा खोला.

पचपदरा रिफाइनरी समेत कई प्रोजेक्ट्स को मिली रफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

बालोतरा पचपदरा में रिफाइनरी के इनोवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर, जोधपुर और कोटा सहित कई अन्य शहरों के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की झड़ी लगाई. जोधपुर में टर्मिनल की सौगात तो राजधानी जयपुर में 13 हजार करोड़ के मेट्रो फेज 2 की सौगात के साथ ही 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रदान की.

SMS स्टेडियम में कार्यक्रम से जुड़े हजारों लोग

प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर आम जन सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह नजर आया. राजधानी जयपुर में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए SMS स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया.

जयपुर मेट्रो फेज-2 पूरे प्रदेश के लिए लाभदायक- वसुंधरा राजे

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सौगात सिर्फ राजधानी जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के विकास व यातायात को समृद्ध बनाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जयपुर पूरे प्रदेश का चेहरा है. ऐसे में जयपुर को दी गई 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो फेज 2 की सौगात पूरे प्रदेश के लिए काफी उपयोगी साबित होगी.

यूडीएच मंत्री ने बताई विकास परियोजनाओं की अहमियत

अधिकांश शहरों से लोग जयपुर में रहने के लिए आते हैं. ऐसे में जयपुर के यातायात को मजबूती मिलेगी. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई 1 लाख 6 हजार करोड़ की सौगातों से पूरे प्रदेश की जनता को तो लाभ होगा ही इसके साथ ही प्रदेश के शहरीकरण की व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

EWS आरक्षण की नई हुंकार, सवर्ण महापंचायत की तैयारी, पंचायत निकाय चुनाव में मांगा आरक्षण

LDC अभ्यर्थियों का रोडवेज पर फूटा गुस्सा, बसों में ठूंस-ठूंसकर भेजे गए श्रीगंगानगर

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

Gold-Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में आया भूचाल, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

पचपदरा से पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जल संकट तक रखी सरकार की रणनीति

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur News
pm modi

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात
Rajasthan news
2
bikaner news
3
Dholpur news
4
Rajasthan Crime
5
rajasthan politics