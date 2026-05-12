/PM मोदी की अपील के बाद क्यों जयपुर सर्राफा बाजार में हलचल? समझें

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Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील से जयपुर के सर्राफा बाजार में चिंता बढ़ गई है. कारोबारियों ने मांग घटने, रोजगार संकट और गोल्ड स्मगलिंग बढ़ने की आशंका जताई है.
Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वैश्विक संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर को कम करने के लिए दिए गए सुझावों पर पूरे देश में मंथन का दौर जारी है, लेकिन इसमें से पीएम मोदी के एक सुझाव की चर्चा राजधानी जयपुर में ज्यापदा है.
प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए एक साल के लिए देशवासी सोना के आभूषण नहीं खरीदें. इससे सोने के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी.
रोजी- रोटी का संकट खड़ा हो सकता
प्रधानमंत्री के इस सुझाव से जयपुर के स्वार्ण आभूषण बाजार में चर्चाओं का माहौल है. व्यापारियों को सोने के गहनों की मांग में कमी आने का अंदेशा सता रहा है. ज्वेलरी मार्केट के विशेषज्ञों का कहना है कि मंदी के इस दौर पर यदि मांग कम हो गई, तो स्वर्णाभूषण बनाने और बेचने वाली फैक्ट्रियों और शोरूम पर कर्मचारियों और कारीगरों के लिए रोजी- रोटी का संकट खड़ा हो सकता है.
देश में सोने का आयात
- 2024- 25 - 757 टन
- 2025- 26 - 721 टन
देश में अभूषण क्षेत्र में रोजगार- 50 लाख लोगों को
राजस्थान में सोने की खपत
- 2024- 25 - लगभग 50 टन
- 2025- 26 - लगभग 35 टन
राजस्थान में आभूषण क्षेत्र में रोजगार- 3 लाख लोगों को
गोल्ड रीसाइक्लिंग सिस्टम तैयार करना होगा
सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के अध्यक्ष कैलाश मित्तल और महासचिव मातादीन सोनी का कहना है कि सोने के आयात को घटाने के लिए पहले देश में गोल्ड रीसाइक्लिंग सिस्टम तैयार करना होगा, ताकि लोग नए गहने खरीदने से पहल पुराने को बेचने के लिए प्रेरित हो सकें. यदि सरकार ने सोने के आयात पर सख्ती की तो स्मदगलिंग बढ़ने का अंदेशा है.
स्थानीय ज्वैलर डॉ संजय जोशी का कहना है कि हम पीएम मोदी की भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन स्वपर्ण आभूषण शहर, गांव और कस्बों में महिलाओं की बचत का एक माध्यम है, जो परिवार के आर्थिक संकट काल में काम आता है. इससे लाखों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है.
ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव नीरज लूणावत का कहना है कि गहने केवल फैशन आइटम नहीं हैं, ये कला का भी माध्यम है. इस पर देश में लाखों और राजस्थाेन में हजारों कारीगरों का रोजगार निर्भर करता है. जिस तरह से पेट्रोल- डीजल आयात की आवश्यकता है, उसी तरह देश में सोने का आयात भी अनिवार्य माना जाना चाहिए.
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