/मोदी सरकार के 12 साल पूरे, राजस्थान के 1000 मंदिरों में होगी विशेष पूजा-अर्चना, CM समेत तमाम BJP दिग्गज होंगे शामिल

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के लगातार 12 वर्ष के करने पर बीजेपी और राज्य सरकार ठाकुर जी की शरण में जा रही है. प्रदेश के 1000 से ज्यादा मंदिरों में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की मंगल कामना की जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ झारखंड महादेव, प्रदेश महामंत्री अजेय कुमार गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे.

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को मंगलवार को 12 साल पूरे हो गए हैं. वहीं बुधवार को सुबह 11:00 बजे राजस्थान सरकार और प्रदेश बीजेपी मंदिरों में पहुंचकर भगवान का शुक्रिया करेंगे. इस दौरान पूजा अर्चना कर ठाकुर जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और नेतृत्व बनाए रखने के लिए मंगल कामना करेंगे.

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्ष पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी. मदन राठौड़ ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर मदन राठौड़ ने बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन के साथ 12 वर्ष पूरे कर लिए है. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के देश के विकास में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएंगे.

प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ रहे, चिरायु हो के लिए पूजा

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि मोदी ने बिजली, सुरक्षा उपकरण बनाने शहीद कई मामलों में आत्मनिर्भर बनाया. देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के मामले में आतंकवादी केंद्रों नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक तक किया. देश ने शास्त्र निर्माण से लेकर वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति की, चंद्रमा तक झंडा गढ़ दिया है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ रहे, चिरायु हो, लंबे समय तक देश को नेतृत्व देते रहे इसके लिए कार्यकर्ता भगवान से प्रार्थना करेंगे. मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे .



कौन कहां पर करेगा पूजा अर्चना..

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी मोती डूंगरी गणेश मंदिर.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और अन्य झारखंड महादेव.

भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल गोविंद देव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे.

इसके अलावा बड़ी चौपड़ रामचंद्र जी का मंदिर, नहर के गणेश जी, जलेबी चौक स्थित ब्रज निधि मंदिर सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे.