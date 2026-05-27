/नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, राजस्थान का संस्कार, इस गर्मी में मटका जरूर रखें

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PM Modi Pyau: भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्यासे राहगीरों को पानी पिलाने वाले लोगों की सराहना की. राजस्थान में यह कोई नई बात नहीं, बल्कि सदियों पुरानी ‘प्याऊं संस्कृति’ है.
PM Modi: भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश राजस्थानवासियों के दिल को छू गया है. हालांकि राजस्थान के लिए यह कोई नई बात नहीं, बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और संस्कार है. मरुधरा की धरती पर जहां जेठ-आषाढ़ में सूरज आग बरसाता है, वहां हर मोड़ पर 'प्याऊं' की परंपरा जीवंत है.
राजस्थान के शहरों, कस्बों और गांवों में मुख्य मार्गों, बाजारों और घरों के बाहर ठंडे पानी से भरे लाल मटके सजे नजर आते हैं. राहगीरों को कटोरी में आदरपूर्वक पानी पिलाना यहां की सामूहिक संवेदनशीलता का प्रतीक है. प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ट्वीट कर उन लोगों की सराहना की, जो गर्मियों में दुकानों और घरों के बाहर पानी के मटके रखते हैं. राजस्थान इस परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा पुण्य कमाने के लिए प्याऊं लगाने में खर्च करते हैं.
राजस्थानी संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना 'परमार्थ' और 'पुण्य' माना जाता है. यहां लोग केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पक्षियों के लिए 'परिंडे' और मवेशियों के लिए 'खेलियां' भी बनवाते हैं.
प्रधानमंत्री की अपील राजस्थान की इस अनूठी 'प्याऊं संस्कृति' को और मजबूत करती है. इस भीषण गर्मी में हजारों गुमनाम समाजसेवी और आम नागरिक सुबह-सुबह मटकों में ठंडा पानी भरकर राहगीरों की सेवा में जुटे हुए हैं.
संदेश: इस गर्मी में आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं. घर या दुकान के बाहर एक मटका या परिंडा जरूर रखें, ताकि कोई प्यासा न रहे. क्योंकि मरुधरा का संस्कार यही कहता है. “अतिथि देवो भव, प्यासा न रहे कोई.
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