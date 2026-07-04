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पचपदरा से पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जल संकट तक रखी सरकार की रणनीति

PM Modi Pachpadra Refinery: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए वैश्विक युद्ध के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण और विदेश नीति की सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण घरेलू गैस और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा गया.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 04, 2026, 03:18 PM|Updated: Jul 04, 2026, 03:18 PM
पचपदरा से पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जल संकट तक रखी सरकार की रणनीति
Image Credit: PM Modi Pachpadra RefinerySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pachpadra Refinery News: प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए नई जल परियोजनाओं, जयपुर मेट्रो फेज-2, जल संरक्षण योजनाओं और अन्य विकास कार्यों की घोषणा करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ नर्मदा जल परियोजना का भी उल्लेख किया और कांग्रेस पर जल संकट के समाधान को लेकर निशाना साधा.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण समारोह के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक युद्ध की परिस्थितियों के बावजूद भारत ने बेहतर ऊर्जा प्रबंधन का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते प्रभावी निर्णय नहीं लेती तो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक पहुंच सकती थी, लेकिन बेहतर प्रबंधन के कारण आम नागरिकों को सिलेंडर लगभग 950 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच पेट्रोल और डीजल पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई सरकार ने की ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े.

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भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक युद्ध के दौरान भारत की कूटनीति बेहद प्रभावी साबित हुई. पहले भारत लगभग 25 से 26 देशों से ऊर्जा आयात करता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करीब 40 देशों तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत मित्रता और संतुलित विदेश नीति का लाभ देश को ऊर्जा सुरक्षा के रूप में मिला, जिससे ईंधन आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई.


जल परियोजनाओं और मेट्रो विस्तार की घोषणाएं

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जल समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में जल संकट लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है. उन्होंने बताया कि हरियाणा और राजस्थान मिलकर हथिनीकुंड बैराज से पानी लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करेंगे. इस योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे सीकर, झुंझुनूं और चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 34 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही राम जल सेतु परियोजना और जल संरक्षण के विभिन्न कार्यों को भी गति दी जा रही है. प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज-2 का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके पूरा होने के बाद जयपुर में मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी.

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वसुंधरा राजे का किया उल्लेख, जोधपुर टर्मिनल की सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं, तब दोनों राज्यों ने मिलकर नर्मदा का पानी राजस्थान तक पहुंचाने का कार्य बिना किसी विवाद के पूरा किया. उन्होंने इसे सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण बताया. इसके अलावा उन्होंने जोधपुर टर्मिनल के विकास कार्यों की भी सराहना की और कहा कि आधुनिक आधारभूत ढांचे से राजस्थान की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी.


कांग्रेस पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान लंबे समय तक जल संकट से जूझता रहा, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद और बंटवारे की राजनीति में विश्वास नहीं करती, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से राजस्थान में जल, ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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