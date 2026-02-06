Zee Rajasthan
परीक्षाओं को उत्सव बनाने की अपील! पीएम मोदी की 9वीं परीक्षा पे चर्चा 6 फरवरी को लाइव, जानें कहाँ होगा लाइव प्रसारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठा कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (Pariksha Pe Charcha) 6 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे फिर से लौट रहा है. यह इसका 9वां संस्करण होगा, जिसमें परीक्षा के तनाव को कम करने, परीक्षाओं को जीवन का उत्सव और अभिन्न अंग मानने पर चर्चा होगी.

Published: Feb 06, 2026, 07:42 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 07:42 AM IST

परीक्षाओं को उत्सव बनाने की अपील! पीएम मोदी की 9वीं परीक्षा पे चर्चा 6 फरवरी को लाइव, जानें कहाँ होगा लाइव प्रसारण

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का छात्रों के साथ अनूठा संवादात्मक कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी), 6 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे परीक्षा के तनाव पर चर्चा करने और परीक्षाओं को एक उत्सव और जीवन के अभिन्न अंग के रूप में मनाने के लिए वापस आ रहा है. यह परीक्षा पे चर्चा का 9वां आयोजन होगा.

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन (डीडी) और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, वेव्स ओटीटी, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो, जी5, सोनी लिव और स्पॉटिफाई (ऑडियो प्लेटफॉर्म) जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी 'परीक्षा पे चर्चा' का लाइव प्रसारण होगा.

एनईपी 2020 के अनुरूप, पीपीसी की अवधारणा का उद्देश्य छात्रों के परीक्षा के अनुभव को नया रूप देना है, ताकि उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिले और परीक्षा के अवसर को उत्सव के रूप में मनाया जा सके. प्रधानमंत्री ने अपने विचारों को अपनी पुस्तक "एग्जाम वॉरियर्स" में संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जो कई भाषाओं और ब्रेल में उपलब्ध है. इसमें उन्होंने आत्मविश्वास पर बल दिया है और इन मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि हमारे बच्चों को वह आनंदमय बचपन मिल सके जिसके वे हकदार हैं.

प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित, परीक्षा पे चर्चा एक सशक्त और नवोन्मेषी पहल है, जो हर साल नए-नए तथ्य पेश करती है. पहली बार, पीपीसी 2026 का आयोजन देश के सभी हिस्सों को कवर करते हुए कई स्थानों पर किया गया. दिल्ली के अलावा, पीपीसी 2026 का आयोजन तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देव मोगरा और असम के गुवाहाटी सहित चार अलग-अलग स्थानों पर किया गया, जिसमें देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग शामिल थे.


परीक्षा पे चर्चा 2026 के आयोजन की तैयारियों के तहत, देशभर के विद्यालयों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए छात्रों द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ और पराक्रम दिवस पर चिन्हित केंद्रीय विद्यालयों में आयोजित प्रश्नोत्तरी और लेखन प्रतियोगिताएं शामिल थीं. इन गतिविधियों में लगभग 48.1 करोड़ छात्रों ने भाग लिया.

पिछले कुछ वर्षों में, यह कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील हो गया है, जिसमें देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली है. इस वर्ष, 9वें परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें 45 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने मायगॉव पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया है.

यह जबरदस्त भागीदारी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों के निरंतर समर्थन और इस पहल के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं. समय के साथ-साथ पीपीसी में अधिक से अधिक हितधारकों का स्वतः जुड़ना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह कार्यक्रम सभी के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


