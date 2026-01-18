Zee Rajasthan
पीएम मोदी करेंगे जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास! 42.8 किमी का नया रूट तैयार

Jaipur Metro: राजस्थान में विकास कार्य तेज हो गए हैं. पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-2) का शिलान्यास कर सकते हैं.  

Published: Jan 18, 2026, 10:07 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 10:07 AM IST

Jaipur News: जयपुर. राजस्थान में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है. सरकार के दो साल पूरे होने के साथ ही बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिल रही है. अब जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-2) का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं. यह जानकारी तब आई है जब बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण भी पीएम मोदी द्वारा जनवरी 2026 में होने की संभावना है. राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी मिल चुकी है.

फेज-2 का रूट और महत्वपूर्ण जानकारी
जयपुर मेट्रो फेज-2 उत्तर से दक्षिण दिशा में शहर को जोड़ेगा. यह नया कॉरिडोर टोंक रोड स्थित रिंग रोड से शुरू होकर विद्याधर नगर के टोड़ी मोड़ तक जाएगा. रूट की कुल लंबाई लगभग 42.8 किलोमीटर है. इस पर कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें से 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत होंगे. अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये से अधिक है. यह प्रोजेक्ट जयपुर के यातायात को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने में अहम भूमिका निभाएगा.

प्रमुख स्टेशन और कनेक्टिविटी
फेज-2 में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई (VKI) इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधी नगर रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण स्थान जुड़ेंगे. इसके अलावा एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, अंबाबाड़ी, टोंक रोड, सीकर रोड, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी और अन्य मुख्य आवासीय-व्यावसायिक इलाके कनेक्ट होंगे. भूमिगत स्टेशन एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित हैं, जिससे यात्रियों को आसानी होगी.

प्रोजेक्ट की प्रगति और उम्मीदें
डीपीआर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) से मंजूरी मिल चुकी है और केंद्र सरकार से अंतिम क्लियरेंस का इंतजार है. राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (आरएमआरसी) इसकी देखरेख करेगा. यह प्रोजेक्ट शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, रोजगार पैदा करेगा और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगा. पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास होने पर जयपुरवासियों को बड़ी सौगात मिलेगी. राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की यह लहर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. जयपुर मेट्रो फेज-2 से शहर की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी और दैनिक सफर आसान बनेगा.

