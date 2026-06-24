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Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

Jaipur Metro: जयपुर में मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस नई मेट्रो लाइन के जरिए टोंक रोड से सीकर रोड तक बेहतर और तेज सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 24, 2026, 01:44 PM|Updated: Jun 24, 2026, 01:44 PM
Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास
Image Credit: Jaipur Metro Phase 2 News

Jaipur Metro Phase 2 News: जयपुर शहर के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मेट्रो लाइन को टोंक रोड से सीकर रोड तक विकसित किया जाएगा, जिससे शहर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान और तेज होगा. मेट्रो विस्तार से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने के साथ-साथ यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलेगा. परियोजना के शुरू होने से जयपुर की शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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