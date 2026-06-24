/Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

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Jaipur Metro Phase 2 News: जयपुर शहर के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मेट्रो लाइन को टोंक रोड से सीकर रोड तक विकसित किया जाएगा, जिससे शहर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान और तेज होगा. मेट्रो विस्तार से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने के साथ-साथ यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलेगा. परियोजना के शुरू होने से जयपुर की शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
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