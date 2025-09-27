PM मोदी ओडिशा में करेंगे BSNL की स्वदेशी 4G सेवा का वर्चुअल उद्घाटन, CM भजनलाल भी होंगे शामिल

Rajasthan News: मोदी 27 सितंबर को प्रातः 10 बजे उड़ीसा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G सेवा और सेचुरेशन साइट्स का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे.
Trending Photos
Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रातः 10 बजे उड़ीसा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G सेवा और सेचुरेशन साइट्स का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. यह आयोजन बीएसएनएल की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री देशभर में स्थापित 92,633 स्वदेशी 4G टावरों एवं 14,180 सेचुरेशन साइट्स का लोकार्पण करेंगे. चुनिंदा साइट्स पर आमजन वर्चुअल रूप से भी जुड़ेंगे. राजस्थान बीएसएनएल परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने बताया कि राज्य में कुल 5,655 साइटें आत्मनिर्भर 4G तकनीक से सुसज्जित हैं, जिन्हें भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा.
डीबीएन परियोजना के तहत 1,322 नई 4G साइट्स के माध्यम से राजस्थान सहित देश के 1,556 दुर्गम गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल होंगे.
बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 49.18 करोड़ रुपये और चौथी तिमाही में 60.87 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है. ऑल इंडिया स्तर पर बीएसएनएल ने Q3 में 262 करोड़ रुपये और Q4 में 280 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है. यह भारत को दुनिया के उन 5 देशों की श्रेणी में लाता है, जो पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक रखते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!