PM विश्वकर्मा योजना में राजस्थान बना तगड़ा परफॉर्मर, 53 हजार कारीगरों को मिला 466 करोड़ का लोन!

Rajasthan PM Vishwakarma Yojana : समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 तक प्रदेश में 53,552 कारीगरों को 466.70 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो योजना की मजबूत प्रगति को दर्शाता है.

मुख्य सचिव ने बैंकों के साथ समन्वय को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि ऋण स्वीकृति और वितरण में आ रही व्यावहारिक बाधाओं को दूर किया जा सके. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना योजना की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है. इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए योजना के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें.

समीक्षा बैठक में टूलकिट वितरण, ऋण स्वीकृति, ऋण वितरण और कारीगरों के प्रशिक्षण से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में यह जानकारी दी गई कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है. प्रदेश का औसत ऋण टिकट साइज 87 हजार रुपये रहा, जो कि राष्ट्रीय औसत 83 हजार रुपये से अधिक है. वहीं टूलकिट वितरण और कारीगर प्रशिक्षण के क्षेत्र में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है.

उत्पादों को व्यापक बाजार मिल रहा

स्वर्णकार, हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता, कुम्हार और मूर्तिकार जैसे ट्रेड्स में पंजीकरण की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है. यह प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों की सक्रिय भागीदारी और योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. प्रदेश सरकार द्वारा कारीगरों को अमेजन, मीशो और फैब इंडिया जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ-साथ दिल्ली हाट और रेलवे स्टेशनों के माध्यम से ऑफलाइन विपणन के अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके उत्पादों को व्यापक बाजार मिल रहा है.

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना से वंचित रह गए पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी बैठक में चर्चा की गई. समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, आयुक्त उद्योग सुरेश ओला, भारत सरकार के एमएसएमई निदेशक प्रदीप ओझा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

