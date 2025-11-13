Zee Rajasthan
राजस्थान में किसे पहले मिलेगा PM Awas Yojana का लाभ, किसका होगा अपना घर? यहां जानें आवेदन से लेकर हर सवाल का सटीक जवाब

PM Awas Yojana:  केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) राजस्थान में गरीबों के घर का सपना साकार करने का मजबूत माध्यम बनी हुई है. लेकिन सवाल उठता है—राजस्थान में किसे पहले मिलेगा PMAY का लाभ? कौन सा परिवार पहले अपना पक्का घर पाएगा?

Published: Nov 13, 2025, 07:31 AM IST

Rajasthan Government Scheme: आज के महंगाई भरे दौर में अपनी पूरी जमा-पूंजी लगाने के बावजूद सपनों का आशियाना खड़ा करना आम आदमी के लिए चुनौती बन गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कई लाभकारी योजनाओं के माध्यम से इस सपने को साकार कर रही हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)—PMAY-G—इसी का प्रमुख उदाहरण है, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के हर जरूरतमंद को पक्का, साफ-सुथरा और बेसिक सुविधाओं से लैस घर मुहैया कराना है. योजना के तहत केंद्र सरकार निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और गरीब परिवारों को बिना बिचौलियों के सहायता मिल सके.

अब सवाल उठता है कि इस योजना का लाभ कैसे लें? पात्रता क्या है? घर बनाने के लिए कितनी राशि मिलती है? कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं और आवेदन प्रक्रिया क्या है? आइए विस्तार से समझें. सबसे पहले पात्रता: योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के वे गरीब परिवार ले सकते हैं, जिनके पास पक्का घर न हो, और वे EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय वर्ग) या MIG (मध्यम आय वर्ग) श्रेणी में आते हों. SC/ST, अल्पसंख्यक, विकलांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलती है.

आय सीमा: EWS के लिए सालाना 3 लाख तक, LIG के लिए 3-6 लाख. घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1.2 लाख रुपये (सामान्य क्षेत्रों में) से 1.3 लाख (कठिन क्षेत्रों में) तक की सहायता देती है, जिसमें राज्य का योगदान भी जुड़ जाता है. दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति/आय प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज (यदि उपलब्ध), और स्व-घोषणा पत्र.

आवेदन प्रक्रिया सरल है: PMAY-G पोर्टल (pmayg.nic.in) पर रजिस्ट्रेशन करें, या नजदीकी ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में फॉर्म भरें. ऑनलाइन आवेदन में मोबाइल नंबर और आधार से वेरिफिकेशन होता है. चयन के बाद डीबीटी से पहली किस्त आती है, और निर्माण की निगरानी जीआईएस टूल से की जाती है. योजना के तहत अब तक 2.5 करोड़ से अधिक घर पूरे हो चुके हैं, और 2027 तक सभी को आवास का लक्ष्य है. यदि आप योग्य हैं, तो तुरंत आवेदन करें—घर का सपना अब दूर नहीं!

कौन ले सकता है लाभ?

योजना का लाभ उन गरीबों को मिलेगा, जिनके पास पक्का घर नहीं है. अगर आप टूटे-फूटे कच्चे घर में रहते हैं, बिना आश्रय के गुजर-बसर कर रहे हैं, तो PMAY-G आपके लिए है. जनजातीय समूह, बंधुआ मजदूरी से मुक्त व्यक्ति और महिला मुखिया वाले परिवार भी पात्र हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए यह योजना वरदान है.

जरूरी दस्तावेज में क्या-क्या लगेगा?

आवेदन के लिए सेल्फ-अटेस्टेड आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर, एक एफिडेविट (जिसमें घोषणा हो कि आपके पास पक्का घर नहीं है), पासपोर्ट साइज फोटो और अंगूठे का निशान अनिवार्य हैं. ये दस्तावेज ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जमा करें.

नाम चेक कैसे करें?

PMAY-G की लाभार्थी लिस्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx पर जाएं. 'Stakeholder' टैब में 'IAY/PMAYG Beneficiary' पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालें. नाम मिलेगा तो पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.

PMAY-G न केवल आवास दे रही, बल्कि रोजगार और स्वच्छता को बढ़ावा भी. लाखों परिवारों ने इसका लाभ उठाया है—अगर आप योग्य हैं, तो तुरंत आवेदन करें. हेल्पलाइन: 1800-11-6446.

