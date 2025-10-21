CM भजनलाल शर्मा की पहल पर PMI का बड़ा निवेश, राजस्थान बनेगा देश का E-मोबिलिटी हब

Rajasthan News: PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर राज्य में 1,200 करोड़ रुपये के निवेश से एक अत्याधुनिक ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है.
Rajasthan News: राजस्थान में हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर राज्य में 1,200 करोड़ रुपये के निवेश से एक अत्याधुनिक ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है.
राजस्थान औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से 65 एकड़ भूमि का आवंटन PMI को किया गया है. यह प्लांट गिलोट, बहरोड़ में स्थित होगा और इसे भारत का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक बस निर्माण केंद्र माना जा रहा है.
इस परियोजना से राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान को देश में ई-मोबिलिटी हब के रूप में नई पहचान मिलेगी. PMI की प्रतिनिधि टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सौजन्य भेंट की.
बैठक में मौजूद प्रमुख लोगों में सतीश कुमार जैन एमडी PMI, आंचल जैन सीईओ, गजेन्द्र यादव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दीपांशु द्विवेदी डायरेक्टर और हरीश यादव प्लांट हेड शामिल रहे. बैठक में ई-बस निर्माण, हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार पर व्यापक चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह परियोजना हरित परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान देगी. हम ई-मोबिलिटी और मेक इन इंडिया के विज़न को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं.
राजस्थान के विभिन्न शहरों में ई-बस सेवा जल्द शुरू की जाएगी. इससे राज्य के नागरिकों को आधुनिक, स्वच्छ और किफायती सार्वजनिक परिवहन मिलेगा. यह प्लांट सस्ती दरों पर पूरे भारत में ई-बसेज की आपूर्ति में भी सहायक होगा.
इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. स्थानीय लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल डेवलेपमेंट के अवसर प्राप्त होंगे. स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.
इलेक्ट्रिक बसें पारंपरिक डीजल वाहनों की तुलना में शून्य उत्सर्जन करती हैं. यह पहल प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान से हरित प्रगति की नई रफ्तार दौड़ेगी.
