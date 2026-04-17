/राजस्थान में PNG कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के निर्देश, जानें सरकार की नई योजना

Rajasthan News: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच जब एक तरफ एलपीजी गैस को लेकर संकट की स्थितियां खड़ी हो रही हैं. उस स्थिति में विकल्प के रूप में राज्य सरकार पीएनजी सेवा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने राज्य की सीजीडी संस्थाओं को जागरुकता अभियान चलाते हुए क्षेत्रवासियों को पाईप लाईन से घरेलू गैस सुविधा यानी पीएनजी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि सीजीडी संस्थाएं पीएनजी आधारभूत संरचना क्षेत्र की कॉलोनियों को चरणबद्ध तरीके से एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की कार्ययोजना बनाएं, ताकि आमजन को हरित ऊर्जा से जोड़ते हुए 24 गुणा 7 सुरक्षित एवं सस्ती गैस सुविधा से जोड़ा जा सके. एसीएस खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा शुक्रवार को सचिवालय के मंथन कक्ष से राज्य की सीजीडी संस्थाओं से वर्चुअली संवाद कर रही थीं.

उन्होंने कहा कि सीजीडी संस्थाओं को एक ओर आधारभूत संरचना विकसित करने के कार्य में तेजी लानी होगी. साथ ही उपलब्ध क्षेत्रों में पीएनजी सुविधाओं से क्षेत्रवासियों को जोड़ना होगा. केन्द्र व राज्य सरकार पीएनजी सुविधाओं के विस्तार और एलपीजी से पीएनजी कनेक्शन जारी कराने पर फोकस कर रही है. पिछले 15 दिनों में सीजीडी संस्थाओं द्वारा 6 हजार से अधिक परिवारों को नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. वहीं आगामी 15 दिनों में करीब 8500 परिवारों को पीएनजी सेवाओं से जोड़ा जाएगा.

जिला प्रशासन के साथ करें समन्वय

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने जिला कलेक्टरों से सीजीडी संस्थाओं के साथ तत्काल व नियमित मीटिंग करने के लिए कहा है. जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी लगाने और जहां आधारभूत संरचना विकसित हैं, वहां सीजीडी संस्थाओं से कालोनी या क्षेत्र अनुसार शिविर लगाने के लिए कहा है. जिससे कि वहां के निवासियों को पीएनजी कनेक्शनों से जुड़वाया जा सके. उन्होंने कहा कि शिविर की पूर्व जानकारी मिलने से आमजन शिविरों में कनेक्शन सुविधाओं का लाभ पाप्त कर सकेंगे.

उन्होंने पाली के टैक्सटाइल कलस्टर सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों, घिलोट, महेन्द्रा सेज, विश्वकर्मा, भीलवाड़ा, कोटा के औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही रीको के औद्योगिक क्षेत्रों को पीएनजी सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए. इसी तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिगों, हॉस्टल्स, ढाबों, चिकित्सा संस्थानों, रेस्टोरेंट आदि में प्राथमिकता से पीएनजी कनेक्शन जारी करने को कहा.

मैन पावर की कमी ऐसे होगी पूरी

सीजीडी संस्थाओं द्वारा मानव संसाधन की कमी होने की बात पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आरएसएलडीसी द्वारा कौशल विकास केन्द्रों व आईआईटी संस्थानों से प्रशिक्षित पलम्बरों की सूची सीजीडी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी. सीजीडी संस्थाएं इन पलम्बरों को गैस कनेक्शनों से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण अपने स्तर पर देकर गैस कनेक्शन जारी करने के काम में तेजी लाएं.

इससे प्रशिक्षित पलम्बरों को रोजगार भी मिल सकेगा. इस दौरान संयुक्त खान सचिव नम्रता वृष्णि ने सीजीडी संस्थाओं से स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए शिविर आयोजित करने को कहा. बैठक में राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने सीजीडी संस्थाओं की प्रगति व कार्ययोजना की जानकारी दी.

बैठक में निदेशक पेट्रोलियम अवधेश सिंह, एसजी सुनील वर्मा, उपमहाप्रबंधक आरएसजीएल विवेक रंजन, उपप्रबंधक गगनदीप राजोरिया, पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त निदेशक दिलीपराज शर्मा, उपनिदेशक सुशील हुड्डा, सहायक निदेशक अंकित सोनी व सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

