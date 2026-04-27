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गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की पहल, पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक

Kotputli News: कोटपूतली में सरुंड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.

Edited byAman SinghReported byAmit kumar yadav
Published: Apr 27, 2026, 03:01 PM|Updated: Apr 27, 2026, 03:01 PM
गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की पहल, पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक
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Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में सरुंड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और युवा ग्रामवासी शामिल हुए. बैठक में जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन एंटी वेनम” पर विस्तृत चर्चा की गई.

इस दौरान गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया. इसमें घर-घर जाकर नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने, नशे के आदी लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने और अवैध नशा कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई में पुलिस का सहयोग करने पर जोर दिया गया.

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बैठक में यह भी तय किया गया कि ऐसे मामलों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा. इसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और वॉलंटियर्स के चयन का प्रस्ताव भी रखा गया. पुलिस थाना सरुंड की ओर से ऑपरेशन एंटी वेनम से संबंधित जनजागरूकता पंपलेट्स का वितरण किया गया.

साथ ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि प्राप्त सूचनाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध नशा कारोबार से जुड़े लोगों को मौके पर ही समझाइश दी गई और इस गतिविधि से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई. पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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