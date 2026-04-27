/गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की पहल, पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक

Kotputli News: कोटपूतली में सरुंड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.
Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में सरुंड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और युवा ग्रामवासी शामिल हुए. बैठक में जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन एंटी वेनम” पर विस्तृत चर्चा की गई.
इस दौरान गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया. इसमें घर-घर जाकर नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने, नशे के आदी लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने और अवैध नशा कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई में पुलिस का सहयोग करने पर जोर दिया गया.
बैठक में यह भी तय किया गया कि ऐसे मामलों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा. इसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और वॉलंटियर्स के चयन का प्रस्ताव भी रखा गया. पुलिस थाना सरुंड की ओर से ऑपरेशन एंटी वेनम से संबंधित जनजागरूकता पंपलेट्स का वितरण किया गया.
साथ ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि प्राप्त सूचनाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध नशा कारोबार से जुड़े लोगों को मौके पर ही समझाइश दी गई और इस गतिविधि से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई. पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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