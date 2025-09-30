जयपुर में बैंक अकाउंट्स की खरीद-फरोख्त करने वाले 3 शातिर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैक अकाउंट्स की खरीद-फरोख्त करने वाले तीन शातिर बदमाशों को दबोचा है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों से बड़ी संख्या में बैंक चेकबुक, साइबर ठगी की वारदात के काम में ली जाने वाली सिम बरामद की है.
डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैक अकाउंट्स की खरीद-फरोख्त करने वाले महाराष्ट्र निवासी नीलकंठ मुंडे और जयंत शंकर अतकरी को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा सीकर के एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 चेक बुक, 9 बैंक पासबुक, 13 डेबिट कार्ड और 8 सिम कार्ड बरामद किए हैं.
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह में शामिल सदस्य नागपुर महाराष्ट्र से गरीब लोगों और कॉलेज स्टूडेंट्स को 5-7 हजार रुपए का लालच देकर बैंक अकाउंट्स खुलवाते. उन बैंक अकाउंट्स को जयपुर आकर साइबर क्रिमिनल्स को 15 हजार से 25 हजार रुपए तक में बेच देते. आरोपियों के पास मिले सभी बैंक अकाउंट्स नए खोले गए है. आरोपियों ने पूछताछ में बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट बेचना स्वीकार किया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गिरोह के अन्य लोगों के बारे में गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है.
आरोपियों द्वारा अब तक कितने लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं और उन्हें किन-किन स्थानों पर किन-किन साइबर ठगों को बेचा गया है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. माना जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. इसके साथ ही पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाते हुए साइबर ठगों तक पहुंचने का प्रयास भी कर रही है.
