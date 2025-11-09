Zee Rajasthan
कोटपूतली में महिला की मौत, श्मशान घाट पहुंच पुलिस ने रुकवाया दाह संस्कार

Kotputli News: कोटपूतली जिले में बहरोड़ क्षेत्र के गांव बर्डोद में रविवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गंभीर रूप ले लिया.

Published: Nov 09, 2025, 04:43 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 04:43 PM IST

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली जिले में बहरोड़ क्षेत्र के गांव बर्डोद में रविवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गंभीर रूप ले लिया. सदर थानाधिकारी सुबेसिंह यादव ने बताया कि बानसूर के गांव मोरोड़ी निवासी मुनेश देवी (35) पत्नी जगराम कुमावत का ससुराल बर्डोद गांव की गोकुलपुर की ढाणी में है, उसकी कल शनिवार को अचानक मौत हो गई थी.

रविवार को जब परिजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया. सदर थानाधिकारी सुबेसिंह यादव ने बताया कि महिला की मौत को लेकर पीहर पक्ष ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की आशंका जताई थी.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शमशान घाट से कब्जे में लेकर बहरोड़ के जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के पीहर और ससुराल पक्ष दोनों मौजूद रहे.

थानाधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शनिवार को जब महिला के दोनों बच्चे स्कूल से लौटे, तो उन्होंने अपनी मां को बेड पर अचेत अवस्था में पाया. पति कोटपूतली गया हुआ था. परिजन तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रविवार को जब अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, तभी किसी ने महिला के गले पर निशान देखे. जिससे उसकी मौत संदिग्ध मानी गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को पीहर पक्ष की मौजूदगी में ससुराल पक्ष को सौंप दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा. पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.

