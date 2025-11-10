Zee Rajasthan
प्रागपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 113 किलो डोडा पोस्त बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रागपुरा थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई में 113 किलो 44 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 10, 2025, 03:45 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 03:45 PM IST

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रागपुरा थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई में 113 किलो 44 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया. इस दौरान दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. जब्त किए गए डोडा पोस्त की कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रागपुरा थाना प्रभारी कश्मीर सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान एक पिकअप को रुकवा कर चेक किया गया, तो पिकअप में पीछे दो बिजली के ट्रांसफॉर्मर रखे हुए थे, जिनको गहनता से चेक किया गया तो उक्त ट्रांसफार्मर के बीच में प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए नजर आए.

प्लास्टिक के कट्टो को चेक किया गया, तो उक्त कट्टों में छिलानुमा पदार्थ भरा हुआ दिखाई दिया. जिस पर पिकअप चालक व खलासी से पदार्थ के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों संतुष्टतापूर्वक जवाब नहीं दे पाए. उक्त प्लास्टिक के कट्टों का मुंह खोलकर चेक किया, तो उक्त चारों कट्टो में डोडा पोस्त भरा हुआ पाए जाने पर मौके पर मादक पदार्थ का परिवहन करते वाहन पिकअप को एनडीपीएस एक्ट में जप्त किया.

गिरफ्तार मुल्जिम सुखबीर सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 32 साल एमएम पुलिस थाना धर्मकोट जिला मोगा पंजाब, गुरजंट सिंह पुत्र गुरुचरण उम्र 32 साल पुलिस थाना धर्मकोट जिला मोगा पंजाब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमों से गहनता से अनुसंधान जारी है.

