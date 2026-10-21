/जयपुर में DGP ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद, जोधपुर में रक्तदान के बाद जवान की बिगड़ी तबीयत

जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी के शहीद स्मारक स्थल पर पुलिस शहीद दिवस समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि पुलिस शहीद दिवस वीर जवानों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का दिन है. यह दिवस पुलिस बल की उच्च परंपराओं, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का प्रतीक है. हर साल 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले पुलिस शहीद दिवस पर वर्ष 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में शहीद हुए पुलिस जवानों के बलिदान को याद किया जाता है.

एक साल में देशभर के 154 पुलिसकर्मियों ने दिया बलिदान

आंकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक देशभर में 154 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. जयपुर में आयोजित समारोह में वरिष्ठ और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में पौधारोपण किया गया. पुलिस महानिदेशक ने रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन भी किया.

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जोधपुर में पुलिस कमिश्नर ने शहीदों को किया नमन

जोधपुर पुलिस लाइन आयुक्तालय परिसर में भी पुलिस शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन किया और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया. भोमिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देश की रक्षा और सेवा करते हुए 154 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. इनमें राजस्थान सहित देशभर की सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस शहीद दिवस दुख के साथ संकल्प लेने का भी दिन है. यह पुलिसकर्मियों को देश सेवा के लिए हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देता है.



कार्यक्रम में शहीद ताराचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्मृति में वृक्षारोपण भी किया गया. इस दौरान डीआईजी आरपीटीसी देवेंद्र कुमार, आईपीएस कमल शेखावत, मनीष चौधरी, शाहीन सी सहित कई पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे.

रक्तदान के बाद पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ी

जोधपुर पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदान करने के बाद एक पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ गई. आसपास खड़े पुलिस जवानों ने अपने साथी को संभाला. इसके बाद आपात स्थिति में पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया.

डीडवाना में RAC जवानों ने हवाई फायर कर दी सलामी

डीडवाना की पुलिस लाइन में भी पुलिस शहीद दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में डीडवाना एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. प्रतीकात्मक शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया गया. इस दौरान RAC जवानों ने हवाई फायर कर सलामी दी. कार्यक्रम के बाद एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान सहित मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

एसपी ने बताया कि 21 अक्टूबर को वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में शहीद हुए पुलिस जवानों की स्मृति में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि समय के साथ पुलिस के सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. इनसे निपटने के लिए पुलिसिंग में लगातार सुधार किया जा रहा है. पुलिस को हाईटेक बनाया जा रहा है और जवानों को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है. कार्यक्रम में डीडवाना ASP हिमांशु शर्मा, कुचामन ASP विमल नेहरा, परबतसर ASP भूपेंद्र, डीडवाना CO उमेश गुप्ता, लाडनूं CO जितेंद्र चारण, मकराना CO विक्की नागपाल, डीडवाना थानाधिकारी मोहन सिंह सहित जिले के विभिन्न थानों के थानाधिकारी और पुलिस जवान मौजूद रहे.

राजस्थान में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. राजसमंद में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 154 शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया गया और अधिकारियों तथा जवानों ने पुष्पचक्र अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा. इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया. श्रीगंगानगर में पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर और तीन राउंड फायरिंग के साथ शहीदों को सलामी दी गई. वहीं, एक अन्य जिला पुलिस लाइन में शहीद जवान भागचंद सैनी की पत्नी को सम्मानित किया गया और उनके परिवार ने शहीद स्मारक के पास पौधारोपण किया.

राजसमंद में 154 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि

राजसमंद स्थित पुलिस लाइन मैदान में पुलिस शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने 1 सितंबर से 31 अगस्त की अवधि के दौरान देशभर में कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए 154 पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया. उपस्थित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा और वीर जवानों को नमन किया.

पुलिस अधिकारियों और जवानों ने किया रक्तदान

पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया. इसमें जिले के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया. कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, सेजल शेखावत और बंशीलाल सहित नाथद्वारा की पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत तथा राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक नेत्रपाल सिंह मौजूद रहे. जिले के विभिन्न थानों के थानाधिकारी, पुलिस लाइन स्टाफ और बड़ी संख्या में जवान भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

श्रीगंगानगर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी सलामी

श्रीगंगानगर पुलिस लाइन में भी पुलिस शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने अमर जवान ज्योति के प्रतीक पर पुष्प अर्पित किए. कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया गया. अधिकारियों, जवानों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर और तीन राउंड की फायरिंग के साथ शहीद जवानों को सलामी दी गई. एसपी हरिशंकर यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी करते हैं और कई बार अपने परिवार के साथ त्योहार भी नहीं मना पाते. उन्होंने पुलिसकर्मियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसेवा में जुटे रहने की अपील की.

समारोह के बाद पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया गया. कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा और रघुवीर शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, सेवानिवृत्त अधिकारी तथा शहीद परिवारों के सदस्य मौजूद रहे.

शहीद भागचंद सैनी की पत्नी को किया सम्मानित

एक अन्य जिला पुलिस लाइन ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर देश की रक्षा और कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले जवानों को याद किया.

इस अवसर पर हाल ही में शहीद हुए पुलिस जवान स्वर्गीय भागचंद सैनी की पत्नी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शहीद के बलिदान को याद किया गया. शहीद की पत्नी, छोटे बच्चों और पिता ने पुलिस लाइन ग्राउंड में शहीद स्मारक के पास पौधारोपण किया.