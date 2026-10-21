Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में DGP ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद, जोधपुर में रक्तदान के बाद जवान की बिगड़ी तबीयत

जयपुर में DGP ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद, जोधपुर में रक्तदान के बाद जवान की बिगड़ी तबीयत

Police Martyrs Day: राजस्थान में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर, जोधपुर और डीडवाना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में कर्तव्य पालन के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को याद किया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashish chauhan
Published:Oct 21, 2026, 11:21 AM IST | Updated:Oct 21, 2026, 11:21 AM IST
जयपुर में DGP ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद, जोधपुर में रक्तदान के बाद जवान की बिगड़ी तबीयत
Image Credit: Police Martyrs Day

जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी के शहीद स्मारक स्थल पर पुलिस शहीद दिवस समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि पुलिस शहीद दिवस वीर जवानों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का दिन है. यह दिवस पुलिस बल की उच्च परंपराओं, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का प्रतीक है. हर साल 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले पुलिस शहीद दिवस पर वर्ष 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में शहीद हुए पुलिस जवानों के बलिदान को याद किया जाता है.

एक साल में देशभर के 154 पुलिसकर्मियों ने दिया बलिदान
आंकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक देशभर में 154 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. जयपुर में आयोजित समारोह में वरिष्ठ और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में पौधारोपण किया गया. पुलिस महानिदेशक ने रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन भी किया.

Add Zee News as a Preferred Source

जोधपुर में पुलिस कमिश्नर ने शहीदों को किया नमन
जोधपुर पुलिस लाइन आयुक्तालय परिसर में भी पुलिस शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन किया और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया. भोमिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देश की रक्षा और सेवा करते हुए 154 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. इनमें राजस्थान सहित देशभर की सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस शहीद दिवस दुख के साथ संकल्प लेने का भी दिन है. यह पुलिसकर्मियों को देश सेवा के लिए हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देता है.


कार्यक्रम में शहीद ताराचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्मृति में वृक्षारोपण भी किया गया. इस दौरान डीआईजी आरपीटीसी देवेंद्र कुमार, आईपीएस कमल शेखावत, मनीष चौधरी, शाहीन सी सहित कई पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे.

रक्तदान के बाद पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ी
जोधपुर पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदान करने के बाद एक पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ गई. आसपास खड़े पुलिस जवानों ने अपने साथी को संभाला. इसके बाद आपात स्थिति में पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया.

डीडवाना में RAC जवानों ने हवाई फायर कर दी सलामी
डीडवाना की पुलिस लाइन में भी पुलिस शहीद दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में डीडवाना एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. प्रतीकात्मक शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया गया. इस दौरान RAC जवानों ने हवाई फायर कर सलामी दी. कार्यक्रम के बाद एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान सहित मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

एसपी ने बताया कि 21 अक्टूबर को वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में शहीद हुए पुलिस जवानों की स्मृति में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि समय के साथ पुलिस के सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. इनसे निपटने के लिए पुलिसिंग में लगातार सुधार किया जा रहा है. पुलिस को हाईटेक बनाया जा रहा है और जवानों को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है. कार्यक्रम में डीडवाना ASP हिमांशु शर्मा, कुचामन ASP विमल नेहरा, परबतसर ASP भूपेंद्र, डीडवाना CO उमेश गुप्ता, लाडनूं CO जितेंद्र चारण, मकराना CO विक्की नागपाल, डीडवाना थानाधिकारी मोहन सिंह सहित जिले के विभिन्न थानों के थानाधिकारी और पुलिस जवान मौजूद रहे.

राजस्थान में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. राजसमंद में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 154 शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया गया और अधिकारियों तथा जवानों ने पुष्पचक्र अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा. इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया. श्रीगंगानगर में पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर और तीन राउंड फायरिंग के साथ शहीदों को सलामी दी गई. वहीं, एक अन्य जिला पुलिस लाइन में शहीद जवान भागचंद सैनी की पत्नी को सम्मानित किया गया और उनके परिवार ने शहीद स्मारक के पास पौधारोपण किया.

राजसमंद में 154 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि
राजसमंद स्थित पुलिस लाइन मैदान में पुलिस शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने 1 सितंबर से 31 अगस्त की अवधि के दौरान देशभर में कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए 154 पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया. उपस्थित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा और वीर जवानों को नमन किया.

पुलिस अधिकारियों और जवानों ने किया रक्तदान
पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया. इसमें जिले के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया. कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, सेजल शेखावत और बंशीलाल सहित नाथद्वारा की पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत तथा राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक नेत्रपाल सिंह मौजूद रहे. जिले के विभिन्न थानों के थानाधिकारी, पुलिस लाइन स्टाफ और बड़ी संख्या में जवान भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

श्रीगंगानगर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी सलामी
श्रीगंगानगर पुलिस लाइन में भी पुलिस शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने अमर जवान ज्योति के प्रतीक पर पुष्प अर्पित किए. कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया गया. अधिकारियों, जवानों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर और तीन राउंड की फायरिंग के साथ शहीद जवानों को सलामी दी गई. एसपी हरिशंकर यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी करते हैं और कई बार अपने परिवार के साथ त्योहार भी नहीं मना पाते. उन्होंने पुलिसकर्मियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसेवा में जुटे रहने की अपील की.

समारोह के बाद पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया गया. कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा और रघुवीर शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, सेवानिवृत्त अधिकारी तथा शहीद परिवारों के सदस्य मौजूद रहे.

शहीद भागचंद सैनी की पत्नी को किया सम्मानित
एक अन्य जिला पुलिस लाइन ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर देश की रक्षा और कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले जवानों को याद किया.

इस अवसर पर हाल ही में शहीद हुए पुलिस जवान स्वर्गीय भागचंद सैनी की पत्नी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शहीद के बलिदान को याद किया गया. शहीद की पत्नी, छोटे बच्चों और पिता ने पुलिस लाइन ग्राउंड में शहीद स्मारक के पास पौधारोपण किया.


पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने कहा कि पुलिसकर्मियों की बहादुरी और त्याग को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. कार्यक्रम में एडीशनल एसपी रतन लाल भार्गव, डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा सहित कई पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी और जवान मौजूद रहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में DGP ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद, जोधपुर में रक्तदान के बाद जवान की बिगड़ी तबीयत
2
3
4
5