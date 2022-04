ट्रेनिंग कर रहे 3 पुलिसकर्मियों की मौत का मामला, राज्य सरकार नहीं कर रही मदद

Jaipur: राज्य सरकार के अफसरों ने 'मौत' में विभेद कर दिया है. मामला पुलिस ट्रेनिंग के दौरान मरे पुलिसकांस्टेबलों को सहायता देने का है. पुलिस मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ में मरे तीन कांस्टेबलों और जीआरपी कांस्टेबल की मौत पर सरकार से अनुदान मांगा, लेकिन वित्त विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए सरकारी 'दया' दिखाने से इनकार कर दिया.

दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय ने वित्त विभाग के इनकार को चुनौती दी है. राजस्थान के तीन जवानों सोहनलाल गुर्जर, मोहनलाल और अजयसिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान अपने प्राण गवां दिए. मृतक जवानों के आश्रितों को मिलने वाली दया मूलक यानी एक्सग्रेसिया की फाइल दो साल से ज्यादा समय सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटती रही है.

फाइल मंजूरी के लिए वित्त विभाग भेजी गई तो वित्त विभाग ने मृतक आश्रितों को एक्सग्रेसिया का हकदार ही नहीं माना. कुछ ऐसा ही हाल जीआरपी अजमेर के कांस्टेबल कमलेश कुमार सैनी के मामले में हुआ है.

राजस्थान में वर्ष 2017 में 13 हजा से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती हुई.

- राजस्थान के ट्रेनिंग सेंटरों में जगह नहीं बची तो वर्ष 2019 में एक बैच छत्तीसगढ़ के भिलाई ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा गया.

- ट्रेनिंग में 3 जून 2019 को दौड़ के दौरान तबीयत खराब हुई और ईलाज के दौरान तीन कांस्टेबलों की मौत हो गई.

- पुलिस कमिश्नरेट से उनके आश्रितों को दया मूलक राशि का प्रस्ताव भिजवाया.

- इधर वित्त विभाग ने कांस्टेबल को मौत के समय ड्यूटी पर मानने को लेकर नियमों का पेंच फंसा दिया.

- सभी प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 75 (1) (c) के तहत दयामूलक अनुदान स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा.

- वित्त विभाग ने यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया कि जवानों की मृत्यु प्रारम्भिक प्रशिक्षण में दौड़ के दौरान तबीयत खराब होने से हुई है.

- वित्त ने लिखा नियम के तहत "in an accident" में कवर नहीं होने के कारण नियम-75 (3) के अन्तर्गत दयामूलक अनुदान हेतु पात्र नहीं है.

- इसके बाद एडीजी पुलिस कल्याण गोविंद गुप्ता ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार को पत्र लिखकर प्रतिरोध जताया.

- गुप्ता ने वित्त विभाग के अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत कारणों को उचित नहीं माना.

- एडीजी ने लिखा कि नियमों के तहत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई किसी क्षति के कारण राज्यकर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को दयामूलक अनुदान देय है.

- ऐसे में स्पष्ट है कि सभी मृतक पुलिसकर्मी अपने प्रशिक्षण काल में अपने पदीय कर्तव्य के रूप में 10 किलोमीटर की दौड़ में " भाग लेते समय अचानक तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु का शिकार हुए हैं.

- उस समय दौड़ की परिस्थितियां प्रतिकूल होना स्पष्ट है.

- राजस्थान पुलिस में पुलिसकर्मियों को नियुक्ति देने से पूर्व उनका व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है.

- सभी मृत पुलिसकर्मी पूर्व में किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित नहीं रहे हैं.

- इस प्रकार यह माने जाने के पर्याप्त आधार हैं कि सभी मृत प्रशिक्षु पुलिसकर्मी अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय दौड़ के दौरान, परिस्थितिवश अचानक बीमार हुये तथा उनके आंतरिक अंगों में क्षति होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई.

- इस प्रकार इन सभी प्रकरणों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 75(1) (C) के तहत दयामूलक अनुदान स्वीकृति योग्य माना जाना पूर्णतया उचित है.

- एडीजी ने एसीएस गृह से उचित कार्रवाई कर दयामूलक अनुदान स्वीकृत कराने के लिए अनुरोध कया है.