आनंदपाल एनकाउंटर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस अधिकारियों पर नहीं चलेगा मुकदमा

Jaipur News: राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर करने वाले 3 पुलिस अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मियों पर अब हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा. जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने माना है कि इस एनकाउंटर में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी. बहुचर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला आया है.

जोधपुर सेशन कोर्ट ने CBI की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एनकाउंटर को वास्तविक और जेन्युइन (सही) माना है. कोर्ट ने CBI कोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ संज्ञान लेने के आदेश को तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया. मामले में रिवीजनल कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान मुठभेड़ हुई.

CBI की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से यह सिद्ध हुआ कि मृतक आनंदपाल ने ऑटोमैटिक हथियार से पुलिस पर फायरिंग की थी, जिससे एक पुलिसकर्मी को जानलेवा चोटें आईं. कोर्ट ने माना कि CBI कोर्ट ने इन तथ्यों को पर्याप्त रूप से नहीं देखा और गलत तरीके से हत्या का संज्ञान ले लिया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक का भाई, जिसने खुद को एनकाउंटर का चश्मदीद ने बताया कि जांच के दौरान खुद को कभी प्रत्यक्षदर्शी नहीं बताया था. लगभग 6 साल बाद लगाए गए आरोप न केवल असमर्थित हैं, बल्कि CBI द्वारा जुटाए गए वैज्ञानिक सबूतों से भी खारिज होते हैं.

सेशन कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि CBI कोर्ट ने खुद माना था कि दोनों ओर से फायरिंग हुई थी, लेकिन फिर भी उसने पुलिसकर्मियों पर हत्या का संज्ञान लिया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है. सेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य के दौरान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पुलिस अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों का सामना करते हैं, उनके खिलाफ सतही विचार के आधार पर कार्रवाई करना पुलिस बल का मनोबल गिरा सकता है. इसलिए न्यायालयों को ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए.