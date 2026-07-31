/मिड-डे मील दूध पाउडर घोटाला, एक्सपायर पैकेटों से मावा बनाने की तैयारी, बड़ा खुलासा

Jaipur Expired Milk Powder: राजधानी जयपुर के चौमूं क्षेत्र में मिड-डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को वितरित किए जाने वाले दूध पाउडर के कथित गबन और चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सामोद थाना पुलिस द्वारा जब्त किए गए दूध पाउडर के स्टॉक की जांच के दौरान सैकड़ों ऐसे पैकेट मिले हैं, जिनकी एक्सपायरी मई 2024 में ही समाप्त हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इन एक्सपायर दूध पाउडर के पैकेटों से मावा तैयार कर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.



एक्सपायर दूध से स्वास्थ्य पर मंडरा सकता था खतरा

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खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, एक्सपायर डेयरी उत्पादों का सेवन लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. यदि इन दूध पाउडर के पैकेटों से तैयार मावा बाजार में पहुंच जाता, तो इससे फूड पॉइजनिंग सहित कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती थीं. ऐसे में समय रहते पुलिस की कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.



पुराने स्टॉक को लेकर उठे सवाल

जांच के दौरान बरामद कई दूध पाउडर पैकेटों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर भी मिली. इससे संकेत मिलता है कि यह स्टॉक लंबे समय से सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ था. यह भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद भी एक्सपायर हो चुके स्टॉक का निस्तारण क्यों नहीं किया गया और वह सरकारी गोदामों से बाहर कैसे पहुंच गया.



लंबे समय से सक्रिय हो सकता है नेटवर्क

प्रारंभिक जांच में यह आशंका भी सामने आई है कि मिड-डे मील योजना शुरू होने के बाद से ही दूध पाउडर के पैकेटों के कथित गबन और अवैध कारोबार का नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी स्टॉक किन लोगों की मिलीभगत से बाहर निकाला गया और इसे बाजार तक पहुंचाने की योजना किस स्तर पर बनाई गई.



पुलिस और संबंधित विभाग कर रहे जांच

सामोद थाना पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं. जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि सरकारी गोदामों से दूध पाउडर के पैकेट कैसे बाहर पहुंचे, इसमें किन अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य लोगों की भूमिका रही और एक्सपायर सामग्री को बाजार में बेचने की कथित साजिश कैसे रची गई. पुलिस तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटा रही है.



जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी योजनाओं के तहत वितरित होने वाले खाद्य पदार्थों की निगरानी व्यवस्था और स्टॉक प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि जांच में गबन और अवैध कारोबार की पुष्टि होती है, तो यह मामला प्रदेश की सबसे बड़ी खाद्य सामग्री अनियमितताओं में से एक माना जा सकता है.

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