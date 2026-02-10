Zee Rajasthan
Rajasthan Budget 2026: बजट से पहले पुलिसकर्मियों से जुड़ी अहम मांगें और सुझाव एक बार फिर सरकार के सामने रखे गए हैं. पुलिस परिवार कल्याण समिति ने पुलिसकर्मियों के कल्याण, सेवा शर्तों और कार्य परिस्थितियों में सुधार को लेकर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Feb 10, 2026, 05:46 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 05:46 PM IST

बजट से पहले पुलिसकर्मियों की अहम मांगें, ACP ग्रेड पे और ड्यूटी समय पर जोर

Rajasthan Budget 2026: बजट से पहले पुलिसकर्मियों से जुड़ी अहम मांगें और सुझाव एक बार फिर सरकार के सामने रखे गए हैं. पुलिस परिवार कल्याण समिति ने पुलिसकर्मियों के कल्याण, सेवा शर्तों और कार्य परिस्थितियों में सुधार को लेकर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है. समिति का कहना है कि पुलिस विभाग में यूनियन नहीं होने के कारण उनकी समस्याएं वर्षों से अनसुनी रह जाती हैं.

पुलिस परिवार कल्याण समिति हर वर्ष पुलिस विभाग की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है. यह समिति रिटायर्ड पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों की ओर से गठित संस्था है. समिति की मासिक बैठक 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुई, जिसमें पेंशनरों और सेवारत पुलिसकर्मियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए.

समिति का कहना है कि पुलिस विभाग आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है, लेकिन सुविधाओं और अधिकारों के मामले में आज भी कई विसंगतियां बनी हुई हैं. समिति की सबसे बड़ी मांग है प्रथम एसीपी ग्रेड पे की विसंगति को दूर करना... पुलिस विभाग में कांस्टेबल की नियुक्ति समान ग्रेड पर होने के बावजूद प्रथम एसीपी केवल 2800 ग्रेड पे पर दी जा रही है, जबकि पटवारी, ग्राम सेवक और कृषि पर्यवेक्षक को प्रथम एसीपी 3600 ग्रेड पे पर मिल रही है.

समिति का कहना है कि यह स्पष्ट भेदभाव है और इसे बजट सत्र में दूर किया जाना चाहिए. पुलिस परिवार कल्याण समिति ने साप्ताहिक अवकाश और ड्यूटी समय निर्धारण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है. गुजरात और हाल ही में हरियाणा सरकार ने पुलिसकर्मियों को क्रमवार साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया है, लेकिन राजस्थान में अब भी पुलिसकर्मी बिना तय ड्यूटी समय के काम कर रहे हैं. समिति की मांग है कि ड्यूटी समय 8 घंटे निर्धारित किया जाए और आवश्यकता होने पर ओवरटाइम भत्ता या सीसीएल अन्य विभागों की तरह दिया जाए.

समिति का दावा है कि अवकाश और ड्यूटी समय तय न होने के कारण बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अन्य विभागों में जा रहे हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं. समिति ने पुलिसकर्मियों को मिलने वाले भत्तों में भी बढ़ोतरी की मांग रखी है. केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तरह गैस भत्ता 2400 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये मासिक किए जाने की मांग की गई है. साथ ही हर वर्ष महंगाई के अनुसार, इसमें बढ़ोतरी की जाए. एफटीए, पुलिस वृद्धि भत्ता, आरएसी बटालियन एलाउंस, एमटी एलाउंस, बैंड एलाउंस और आर्मरर एलाउंस जैसे भत्तों को भी नियमित रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है.

समिति का कहना है कि पुलिस विभाग पर ऐसे कार्य भी थोपे जा रहे हैं, जिनके लिए अलग-अलग विभाग पहले से मौजूद हैं. शराब के मामलों में आबकारी विभाग, मादक पदार्थों में नारकोटिक्स, खनन मामलों में खनिज विभाग और पेशियों के लिए जेल विभाग जिम्मेदार है, लेकिन इनका भार पुलिस पर डाल दिया जाता है. इससे पुलिस का मूल कार्य आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रहा है. समिति ने मांग की है कि संबंधित विभाग अपना कार्य स्वयं करें. समिति ने फील्ड में कार्यरत पुलिसकर्मियों की बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं.

गर्मियों में अत्यधिक तापमान के बावजूद मोबाइल, चेतक और थाना वाहनों में एसी सुविधा नहीं होने से पुलिसकर्मियों को निजी वाहन उपयोग करने पड़ते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ बिना जांच झूठी शिकायतें वायरल होने और तुरंत विभागीय कार्रवाई से मनोबल टूटने की बात भी सामने आई है. समिति का कहना है कि पूरी जांच और दोष सिद्ध होने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए.

समिति ने केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार से मिलने वाले सामान पर एसजीएसटी में छूट देने की भी मांग की है. साथ ही सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उनके निवास जिले के कोषागार से ही यात्री भत्ता भुगतान की सुविधा देने का सुझाव दिया गया है. समिति का कहना है कि ये मांगें केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के सम्मान और कार्यक्षमता से जुड़ी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

