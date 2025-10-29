Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सियासी जंग, कांग्रेस ने BJP पर वोट चोरी का लगाया आरोप

Rajasthan Politics: प्रदेश में सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के ऐलान के बाद घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर SIR के बहाने वोट चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है. बीजेपी कांग्रेस को वोट चोर बता रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Oct 29, 2025, 09:49 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 09:49 PM IST

Trending Photos

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!
5 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!
7 Photos
jaipur news

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता
6 Photos
gold silver price today

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सियासी जंग, कांग्रेस ने BJP पर वोट चोरी का लगाया आरोप

Rajasthan Politics: प्रदेश में सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के ऐलान के बाद घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर SIR के बहाने वोट चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं बीजेपी कांग्रेस को वोट चोर बता रही है. राजस्थान में SIR होने जा रहा है. जिसको लेकर कांग्रेस सभी विधानसभाओं में ऑब्जर्वर लगाने जा रही है.

कांग्रेस की ओर से ऑब्जर्वर की लिस्ट तैयार कर ली गई है. प्रदेश की सभी विधानसभाओं में नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है. ये ऑब्जर्वर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम पर निगरानी रखेंगे. साथ ही कांग्रेस ने करीब 51 हजार बीएलए बना दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कहा गया है कि बीजेपी वोट चोरी करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी कमर कस रखी है. भाजपा को पूरा जवाब दिया जाएगा. प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 52000 में से 51000 से अधिक बीएलए बना दिए हैं और शेष बचे 1000 भी दो दिन में बना दिए जाएंगे.

हर बूथ पर कांग्रेस पार्टी का बीएलए रहेगा और 200 में से 200 विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर की निगरानी हेतु ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिए वोट चोरी कांग्रेस ने की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news