राजस्थान में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सियासी जंग, कांग्रेस ने BJP पर वोट चोरी का लगाया आरोप

Rajasthan Politics: प्रदेश में सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के ऐलान के बाद घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर SIR के बहाने वोट चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है. बीजेपी कांग्रेस को वोट चोर बता रही है.
Trending Photos
Rajasthan Politics: प्रदेश में सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के ऐलान के बाद घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर SIR के बहाने वोट चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं बीजेपी कांग्रेस को वोट चोर बता रही है. राजस्थान में SIR होने जा रहा है. जिसको लेकर कांग्रेस सभी विधानसभाओं में ऑब्जर्वर लगाने जा रही है.
कांग्रेस की ओर से ऑब्जर्वर की लिस्ट तैयार कर ली गई है. प्रदेश की सभी विधानसभाओं में नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है. ये ऑब्जर्वर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम पर निगरानी रखेंगे. साथ ही कांग्रेस ने करीब 51 हजार बीएलए बना दिए हैं.
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कहा गया है कि बीजेपी वोट चोरी करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी कमर कस रखी है. भाजपा को पूरा जवाब दिया जाएगा. प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 52000 में से 51000 से अधिक बीएलए बना दिए हैं और शेष बचे 1000 भी दो दिन में बना दिए जाएंगे.
हर बूथ पर कांग्रेस पार्टी का बीएलए रहेगा और 200 में से 200 विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर की निगरानी हेतु ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिए वोट चोरी कांग्रेस ने की है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!