राजस्थान में इमरजेंसी में मुफ्त इलाज पर संकट! क्या कमजोर पड़ेगा ‘राइट टू हेल्थ’ कानून? जानिए इसके फायदे-नुकसान

Right To Health Rajasthan: राजस्थान की वर्तमान सरकार और ‘राइट टू हेल्थ’ (RTH) कानून को लेकर हाल ही में विधानसभा में हुई चर्चा ने राजनीतिक और स्वास्थ्य जगत दोनों का ध्यान खींचा है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के बयान के बाद इस कानून के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं. सरकार के रुख और संभावित बदलावों को लेकर प्रदेश में बहस तेज हो गई है.

मंत्री ने क्या कहा और क्यों उठे सवाल?

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने ‘राइट टू हेल्थ’ की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कई तकनीकी और व्यावहारिक तर्क रखे.

1. व्यावहारिकता पर सवाल

सरकार का मानना है कि पिछली सरकार ने इस कानून को बिना पर्याप्त तैयारी और मजबूत बुनियादी ढांचे के लागू किया. नियमों को लेकर अभी भी निजी अस्पतालों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है.

2. आयुष्मान योजनाओं का हवाला

वर्तमान सरकार का तर्क है कि ‘आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ के तहत पहले से ही पात्र लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है. ऐसे में अलग से एक जटिल कानून (RTH) की जरूरत कम हो जाती है.

3. निजी क्षेत्र का विरोध

निजी अस्पताल शुरू से ही RTH के कुछ प्रावधानों, विशेषकर इमरजेंसी में अनिवार्य मुफ्त इलाज की बाध्यता, का विरोध करते रहे हैं. सरकार का मानना है कि इससे निवेश और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर असर पड़ सकता है.

क्या सरकार RTH को पूरी तरह खत्म करेगी?

अब तक सरकार ने कानून को पूरी तरह समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि मौजूदा रुख से कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं-

1. नियमों की समीक्षा

सरकार कानून के नियमों की समीक्षा कर रही है. संभावना है कि इसे पूरी तरह हटाने के बजाय इसमें बड़े बदलाव किए जाएं, ताकि निजी डॉक्टरों और अस्पतालों का विरोध कम किया जा सके.

2. लागू करने में ढील

यदि नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता या सख्ती से लागू नहीं किया जाता, तो कानून व्यवहार में निष्प्रभावी हो सकता है.

3. विकल्प पर जोर

सरकार फिलहाल ‘आयुष्मान आरोग्य योजना’ को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दे रही है और इसे RTH का बेहतर विकल्प मान रही है.

जनता पर क्या पड़ेगा असर?

यदि ‘राइट टू हेल्थ’ को कमजोर किया जाता है या बंद किया जाता है, तो इसके मिश्रित परिणाम सामने आ सकते हैं.

संभावित नकारात्मक असर:

इमरजेंसी की स्थिति में निजी अस्पतालों पर मुफ्त प्राथमिक उपचार की कानूनी बाध्यता समाप्त हो सकती है.

मरीजों को मिला कानूनी सुरक्षा कवच कमजोर पड़ सकता है-

सरकार के नजरिए से संभावित सकारात्मक असर:

निजी अस्पतालों और सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म हो सकता है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना बन सकती है.

बीमा आधारित योजनाओं के जरिए इलाज की प्रक्रिया अधिक सरल और स्पष्ट हो सकती है.

फिलहाल, सरकार की समीक्षा प्रक्रिया और आने वाले फैसलों पर सबकी नजर टिकी है. RTH को लेकर अंतिम निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य नीति की दिशा तय करेगा.

