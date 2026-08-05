/मूक-बधिर छात्रों के समर्थन में साथ आए गहलोत-पायलट, सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग

Rajasthan News: जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मामला अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालय पहुंचकर धरने पर बैठे मूक-बधिर विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को करीब से जाना. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद स्थिति है कि दिव्यांग बच्चों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की कि एक विशेष टीम बनाकर विद्यार्थियों की सभी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो.



45 साल पुराना अनुभव भी किया साझा

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अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि करीब 45 वर्ष पहले जब वे पहली बार जोधपुर से सांसद चुने गए थे, तब उन्होंने वहां गांधी मूक-बधिर विद्यालय की शुरुआत कराने में भूमिका निभाई थी, जो आज एक कॉलेज के रूप में विकसित हो चुका है. उन्होंने कहा कि इसी अनुभव के कारण वे मूक-बधिर बच्चों की शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं. उनका कहना है कि ऐसे संस्थानों को विशेष सहयोग और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.

जयपुर के आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय पहुंचकर अपनी जायज मांगों को लेकर धरना दे रहे मूक-बधिर विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। यह बेहद दुखद है कि इन बच्चों को अपनी व्यथा बताने के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा‌।



45 साल पहले जब मैं जोधपुर से पहली बार… pic.twitter.com/8C9Y4emfB6 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 5, 2026



सचिन पायलट ने भी उठाए गंभीर सवाल

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज उसकी स्थिति चिंताजनक हो गई है. उन्होंने कहा कि विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है और कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. ऐसे हालात में विद्यार्थियों का धरने पर बैठना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है.



आजादी से पहले स्थापित संस्थान, अब सुधार की मांग

आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय प्रदेश के सबसे पुराने विशेष शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है. आजादी से पहले स्थापित इस संस्थान ने हजारों दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है. लेकिन पिछले कुछ समय से आधारभूत सुविधाओं की कमी, भवन की खराब स्थिति और संसाधनों के अभाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. विद्यार्थियों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उन्हें भविष्य बनाने में किसी तरह की परेशानी न हो.



सरकार के सामने बढ़ा दबाव

गहलोत और पायलट दोनों नेताओं के समर्थन के बाद यह मामला अब केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है. विपक्ष का कहना है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि राज्य सरकार छात्रों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है.

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