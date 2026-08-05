Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मूक-बधिर छात्रों के समर्थन में साथ आए गहलोत-पायलट, सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग

मूक-बधिर छात्रों के समर्थन में साथ आए गहलोत-पायलट, सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग

जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. छात्रों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधते हुए जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 05, 2026, 05:12 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 05:12 PM IST
मूक-बधिर छात्रों के समर्थन में साथ आए गहलोत-पायलट, सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मामला अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालय पहुंचकर धरने पर बैठे मूक-बधिर विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को करीब से जाना. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद स्थिति है कि दिव्यांग बच्चों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की कि एक विशेष टीम बनाकर विद्यार्थियों की सभी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो.


45 साल पुराना अनुभव भी किया साझा

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि करीब 45 वर्ष पहले जब वे पहली बार जोधपुर से सांसद चुने गए थे, तब उन्होंने वहां गांधी मूक-बधिर विद्यालय की शुरुआत कराने में भूमिका निभाई थी, जो आज एक कॉलेज के रूप में विकसित हो चुका है. उन्होंने कहा कि इसी अनुभव के कारण वे मूक-बधिर बच्चों की शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं. उनका कहना है कि ऐसे संस्थानों को विशेष सहयोग और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.


सचिन पायलट ने भी उठाए गंभीर सवाल

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज उसकी स्थिति चिंताजनक हो गई है. उन्होंने कहा कि विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है और कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. ऐसे हालात में विद्यार्थियों का धरने पर बैठना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है.


आजादी से पहले स्थापित संस्थान, अब सुधार की मांग

आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर विद्यालय प्रदेश के सबसे पुराने विशेष शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है. आजादी से पहले स्थापित इस संस्थान ने हजारों दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है. लेकिन पिछले कुछ समय से आधारभूत सुविधाओं की कमी, भवन की खराब स्थिति और संसाधनों के अभाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. विद्यार्थियों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उन्हें भविष्य बनाने में किसी तरह की परेशानी न हो.


सरकार के सामने बढ़ा दबाव

गहलोत और पायलट दोनों नेताओं के समर्थन के बाद यह मामला अब केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है. विपक्ष का कहना है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि राज्य सरकार छात्रों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

हनुमानगढ़ के तीन गांव के किसान बैठे धरने पर, बोले- मांग नहीं मानी तो टंकी पर चढ़ेंगे

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

बांसवाड़ा में 3 मासूम बच्चों के सामने जीजा ने साले के पेट में घोंपी तलवार, उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

राजस्थान में इन मुद्दों पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी BJP, मंत्री बोले- गांवों के साथ शहरों में भी कमल खिलेगा

अब जाम की झंझट के बिना गोली की रफ्तार से पहुंचोगे दिल्ली, राजस्थान के इस शहर से फर्राटा भरने वाली है नमो भारत

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

26/11 में सीने पर खाईं 8 गोलियां, फिर भी नहीं झुका जज्बा... अब NASA के मार्स मिशन से जुड़ा राजस्थान के वीर सपूत का नाम

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

'मुझे कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा', जोधपुर में अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान बिजली भर्ती में बड़ा बदलाव, अब जूनियर असिस्टेंट के लिए 3-3 परीक्षा, जानिए पूरा सिस्टम

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

अशोक गहलोत ने 15 दिन बाद शुभम रेवाड़ को पिलाया पानी, अनशन अभी भी जारी

डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

TAGS:
Ashok gehlot
Sachin Pilot
Rajasthan Politics

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मूक-बधिर छात्रों के समर्थन में साथ आए गहलोत-पायलट, सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग
2
3
4
5